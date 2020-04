Nasce ANSAcheck: un sistema di tracciatura di notizie contro le fake news

EY e ANSA insieme per assicurare garanzia ai lettori: nasce il primo sistema di tracciatura di notizie “fonte ANSA” basato su tecnologia Blockchain, per certificare l’origine e l’autenticità delle news su web e social essenziale in questo momento di crisi per fronteggiare fake news riguardanti il Covid-19

ANSA, in collaborazione con EY, ha sviluppato - per prima in Italia nel mondo dell’editoria - un sistema di tracciatura di notizie “fonte ANSA” basato su tecnologia Blockchain: da oggi, attraverso il bollino “ANSAcheck - Notizia di origine certificata”, è possibile verificare la provenienza delle notizie, siano esse presenti sulle piattaforme ANSA o distribuite ad altre testate editoriali o terze parti (social, altre piattaforme etc.).

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rafforzare ulteriormente il legame di fiducia che lega la prima Agenzia di informazione italiana ai suoi lettori e clienti, attraverso l’utilizzo della tecnologia Blockchain che garantisce immutabilità, trasparenza, sicurezza. Grazie al bollino di tracciamento delle notizie “ANSAcheck” sarà possibile risalire alla storia notarizzata di ciascuna news, garantendo al lettore la tracciabilità del dato e la trasparenza dell’informazione, e permettendo così di verificare l’autenticità delle fonti delle notizie. In questo modo il lettore potrà contare sulle caratteristiche valoriali che da sempre contraddistinguono l’informazione dell’Agenzia.

In un contesto come quello attuale di emergenza sanitaria, l'attenzione alle notizie ed alle sue fonti è ai massimi livelli, e diviene sempre, quindi, più rilevante fornire al lettore una soluzione che gli consenta di verificare la fonte delle notizie. La Blockchain applicata all'industria dell’editoria permetterà di produrre e distribuire contenuti digitali in maniera affidabile e sicura, aumentando ulteriormente il rapporto di fiducia con il lettore.

Stefano de Alessandri, Amministratore Delegato di ANSA ha dichiarato: “Nei giorni scorsi abbiamo assistito al frequente uso fraudolento del nostro brand, utilizzato per conferire veridicità a notizie false; siamo quindi particolarmente orgogliosi di essere i primi a lanciare un progetto ad alto contenuto di innovazione, portato avanti a garanzia di tutti i nostri lettori e dei clienti dell’Agenzia. Da oggi siamo in grado di certificare la provenienza delle notizie e – allo stesso tempo – garantire la professionalità dei nostri giornalisti: un importante passo nella lotta alle fake news”.

EY attraverso il suo Blockchain HUB MED di EY ha sviluppato per ANSA ed i suoi publisher consorziati una soluzione basata su tecnologia blockchain mettendo a disposizione uno strumento per permettere al lettore di vedere la storia di una news e verificarne l’affidabilità risalendo alla fonte primaria;

Consentire il confronto della notizia letta con la fonte di origine ANSA; Qualificare ANSA e i suoi principali clienti come provider di qualità nel mondo dell’informazione aumentando la fiducia del pubblico, a partire dalla sua posizione di leader di mercato: “Se è una notizia è ANSA”; Permettere ad ANSA di tenere traccia dell’utilizzo delle proprie notizie; Interconnettere gli attori dell’ecosistema; editori, publisher, web agency, etc.; Implementare nuove logiche e modelli di business (sistema di reputazione, soluzione replicabile as-a-Service, etc.). La nuova soluzione ANSA si basa su tecnologia EY OpsChain Traceability, caratterizzata da transazioni pubbliche registrate sulla blockchain di Ethereum. In particolare, fulcro della piattaforma è lo smart contract, un protocollo informatico che consente di creare una stringa crittografata delle notizie per consentirne la verifica in fase di pubblicazione sul sito ANSA.com. Il lettore, non appena visualizzerà la news sul proprio browser, potrà verificare la presenza o meno del bollino digitale, che verrà ricalcolato sulla base dei parametri della news pubblicata sul sito ANSA e solo se tali parametri saranno identici a quelli registrati su blockchain in fase di creazione della news; a quel punto sarà possibile visualizzare il bollino “ANSAcheck” e scoprire l’origine della notizia.

Marco Mazzucchelli, Med Transaction Advisory Services Leader di EY: “Stiamo vivendo oggi un periodo di grande trasformazione, digitale ed economica, dettata anche dall’emergenza sanitaria in corso. Con ANSAcheck EY vuole sostenere la transizione al digitale delle aziende operanti nell’industria editoriale, in un momento particolarmente delicato in cui le notizie assumono un ruolo ancora più determinante indirizzando i comportamenti sociali e la garanzia dell’autenticità delle fonti. Questa soluzione innovativa, basata su tecnologia blockchain EY OpsChain Traceability, consentirà al lettore di avere piena visibilità dell’autenticità di più di mille news al giorno, garantendone la tracciabilità, l’immutabilità e la trasparenza”.