Nasce il Polo delle eccellenze Dop e Igp più grande del Centro Sud Italia

Mozzarella di bufala campana e pasta di Gragnano, i due principali Consorzi per la Tutela di Dop e Igp agroalimentari del Centro Sud Italia, siglano un accordo di collaborazione che li vedrà di fatto dar vita a un polo di tutela e valorizzazione delle rispettive produzioni di eccellenza, parte rilevante dell’agroalimentare del Paese per un valore rappresentato di circa un miliardo di euro.

In virtù di questo accordo, il Consorzio per la Tutela della Mozzarella di bufala campana Dop e il Consorzio per la Tutela della Pasta di Gragnano Igp da oggi collaboreranno ufficialmente per l’esecuzione delle attività di vigilanza, tutela, promozione e valorizzazione delle rispettive certificazioni e per creare sinergie in merito alle principali attività istituzionali di cui sono incaricati.

Una sinergia che, da sola, vale circa un miliardo di euro di fatturato: questo il valore espresso dalle aziende iscritte al sistema di controllo e associate a entrambi i Consorzi che rappresentano due dei prodotti Dop e Igp del Made in Italy più conosciuti e apprezzati sulle tavole di tutto il mondo, che fanno da traino non solo al settore agroalimentare, ma anche a quello turistico del nostro Paese.

Pasta e bufala campana. Due prodotti che da sempre raccontano al Mondo l’Italia del gusto, della cultura e della qualità legata all'origine geografica, riportando alla mente i colori, i profumi, le tradizioni e i sapori della Penisola. Due prodotti conosciuti anche per i loro valori nutrizionali che, di fatto, ne fanno i protagonisti e gli ambasciatori della dieta mediterranea.

“Siamo entusiasti di aver avviato una collaborazione così importante tra i due Consorzi”, dichiara Aurora Casillo (nella foto), presidente del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp. “Condividiamo in questa partnership una visione strategica e altamente innovativa verso la costituzione di una realtà nel panorama agroalimentare italiano, europeo e mondiale di straordinaria rilevanza istituzionale e poderoso impatto economico. Del resto, la pasta e la mozzarella già di per sé significano ovunque ‘Italia’ nel mondo. La valorizzazione congiunta di queste due eccellenze agroalimentari pone le basi per creare un punto di riferimento internazionale della tutela e promozione agroalimentare”.

Anche per Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di bufala campana l’intesa ha una significativa valenza commerciale. “Questa firma ha un valore economico di assoluta rilevanza. Le sinergie che abbiamo individuato hanno creato un polo dell’eccellenza italiana. Parliamo di due dei prodotti più rappresentativi della cucina italiana nel mondo e due pilastri della dieta mediterranea. Si tratta di un’iniziativa di grande stimolo che unisce due prodotti ad indicazione geografica con ripercussioni positive su entrambe le filiere”.

Una collaborazione che, sottolinea il direttore Pier Maria Saccani, si muoverà lungo un percorso di “vigilanza, promozione e la ricerca con una grande attenzione verso i mercati esteri”.

Proprio i mercati esteri su cui entrambi i Consorzi segnano quote significative di penetrazione (38% della produzione il dato 2019 per Gragnano e 33% -riferito al 2018- per la Mozzarella di bufala) saranno sempre più oggetto di azioni di tutela congiunte estese anche al mercato interno e al web. I due Consorzi hanno già attivato ambiti di collaborazione anche per la promozione e la comunicazione. Sul fronte della ricerca e dello sviluppo sono previste attività di formazione congiunta rivolta a tutti gli stakeholder delle rispettive filiere produttive, nonché ai giovani e agli studenti.