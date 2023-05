Nasce l’Associazione Analisti Previdenziali Italiani (ASAPI)

Pensioni aumenti per i pensionati dal primo luglio

ASAPI nasce dalla volontà di un gruppo di professionisti

Presentata all’interno del convegno “Previdenza Tour 2023” tenutosi a Milano davanti ad oltre duecento esperti di previdenza e di protezione, ASAPI nasce dalla volontà di un gruppo di professionisti: Andrea Enrico Milesio, manager presso una primaria rete di consulenza finanziaria indipendente, esperto di consulenza patrimoniale con particolare attenzione verso quella previdenziale, Mario Verità, uno dei più qualificati esperti in Italia nell’analisi di posizioni pensionistiche, docente formatore per varie istituzioni finanziarie e non e Paolo Buro imprenditore e formatore da oltre venticinque anni nel campo finanziario.

ASAPI si rivolge ai consulenti finanziari, agenti assicurativi, consulenti bancari, consulenti del lavoro, dipendenti di caf e patronati, commercialisti che vogliono acquisire la qualifica di “analista previdenziale certificato” attraverso due impegnativi percorsi formativi finalizzati alla perfetta conoscenza della previdenza obbligatoria, complementare e della protezione. Ad oggi sono oltre 154 gli analisti previdenziali certificati e 60 sono in corso di certificazione. Obiettivo è arrivare nel triennio prossimo ad avere oltre 1.000 professionisti certificati che attraverso la consulenza previdenziale potranno diventare dei punti di riferimento per tutti coloro che necessitano di risposte qualificate su temi di previdenza obbligatoria nelle realtà territoriali in cui operano.

Come afferma Andrea Enrico Milesio “abbiamo cercato di replicare il percorso formativo offerto dal Pension Management Institute (PMI) di Londra che rilascia il diploma avanzato di previdenza (ADRP) portando l’Analista Previdenziale anglosassone dopo tre anni di esperienza nella consulenza pensionistica a diventarne membro associato.