Nasce Lab21, un nuovo capitolo per la ricerca e l'analisi demoscopica

“LAB21 nasce con l'obiettivo di rafforzare e ampliare i tratti distintivi che hanno reso LAB21.01 un punto di riferimento nel settore: professionalità, qualità dei dati, rapidità nella realizzazione delle indagini demoscopiche, capacità di lettura e interpretazione del dato e, soprattutto un forte valore etico", ha dichiarato Adelina Chiara Balsamo - Amministratore Delegato di LAB21 - prima di introdurre Mino Dinoi Presidente di AEPI (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese) e ora Presidente di LAB21.

“La collaborazione tra AEPI e LAB21 - ha spiegato Dinoi - sarà un rapporto costruttivo e proficuo perché l'esperienza della nostra confederazione si mette a disposizione e al servizio di una realtà che svolge un ruolo importante di monitoraggio a tutto tondo. Con le nostre aziende e i professionisti, radicati su tutto il territorio nazionale, possiamo giocare un ruolo di sentinelle per un potenziale progetto di ricerca e raccolta dati. Mi auguro che la visione del nostro sistema confederale possa essere un elemento ancora piu’ qualificante per l’indagine strategica a disposizione di tutti i settori pubblici e privati”.

Conclude la conferenza stampa tenutasi presso la sede di Via degli Uffici del Vicario, la lettura e analisi dell’ultimo sondaggio del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale LAB21 incentrata sull'attuale fiducia nei confronti del governo guidato dalla Presidente Giorgia Meloni e sulle intenzioni di voto degli italiani.

“Dai dati emersi da un campione rappresentativo di 1.000 cittadini adulti italiani, stratificato per genere, età, ampiezza dei centri, professione e livello di istruzione, risulta che il 52,2% (+0.2% rispetto a febbraio 2025) degli intervistati ha fiducia nel Presidente Giorgia Meloni. In merito all'operato del governo Meloni in chiave economica, il giudizio rispecchia il momento di difficoltà economica delle famiglie italiane: solo 4 italiani su 10 promuovono il Governo in chiave economica (41,3%).

La conferenza ha anche trattato la classifica dei principali leader dei partiti politici: guida saldamente Giorgia Meloni con il 43,8% seguita dalla Segretaria del partito democratico Elly Schlein (16,7%), Matteo Salvini (10,6%), Antonio Tajani (10,5%) e Giuseppe Conte (9,9%).

La seconda metà della classifica vede in prima posizione Cateno De Luca seguito da Matteo Renzi, Nicola Fratoianni, Carlo Calenda, Riccardo Magi e Maurizio Lupi. Le intenzioni di voto, sempre in evoluzione, mostrano un panorama interessante: il totale centrodestra mantiene una leadership significativa toccando quota 47,7%, 10 punti percentuali in più del centro sinistra (37,6%).

Questa settimana con il segno “+” troviamo il Movimento 5 stelle, AVS, Azione, Italia Viva, Più Europa e Noi Moderati; i grandi partiti fanno registrare una fermata di arresto connessa probabilmente più alle dinamiche internazionali che a quelle interne.”