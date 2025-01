Nasce una nuova stella dell'intelligenza artificiale, persino Nvidia compra da lei. L'ascesa di Foxconn

Foxconn, nasce una nuova stella dell'intelligenza artificiale

C'è una nuova stella nell'universo dell'intelligenza artificiale. Dopo il produttore di chip Nvidia anche la taiwanese Foxconn è entrata nell'elenco dei titoli che sono maggiormente cresciuti nel corso del 2024. In un anno le azioni sono salite del 76% beneficiando della forte domanda di server per Ai ha portato a una massiccia crescita dei ricavi per la divisione Foxconn dedicata ai prodotti cloud e networking che ha, tra i clienti, anche la stessa Nvidia.

Foxconn è il maggior produttore in conto terzi di prodotti di elettronica, produce anche gli iPhone per Apple, che però non hanno registrato variazioni. E infatti l'azienda ha comunicato che la produzione di elettronica di consumo è risultata simile all'anno precedente.

Mentre i server per Ai hanno spinto i ricavi che nel solo mese di dicembre hanno raggiunto i 654,8 miliardi di dollari, con un aumento del 42,3% rispetto all'anno precedente, la seconda performance più alta di sempre.

L'azienda, il cui nome preciso è Hon Hai Precision Industry, ha visto i suoi titoli superare di gran lunga il rialzo della borsa taiwanese che nel corso del 2024 è cresciuta del 28,5%. La società che comunicherà i conti annuali il prossimo 14 marzo prevede ricavi totali nel 2024 per 64,72 miliardi di dollari in crescita del 15,2% rispetto al 2023.

Le prospettive sono buone visti gli investimenti che i colossi del web stanno facendo per lo sviluppo dell'Ai. Solo Microsoft, infatti, ha in programma di spendere circa 80 miliardi di dollari nel 2025 nello sviluppo di data center per addestrare modelli di intelligenza artificiale e distribuire applicazioni base sul cloud potenziato dall'Ai.