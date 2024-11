Neanche Mercedes resiste, il produttore tedesco si inginocchia alla crisi: pronti tagli per miliardi di euro. E i dipendenti...

"Nei prossimi anni ridurremo i nostri costi di diversi miliardi di euro all'anno". Lo ha detto un portavoce della Mercedes, riporta Handelsblatt. La portavoce, riporta il quotidiano tedesco, ha lasciato aperta la questione su come si sarebbero risparmiati i costi. E' rimasta senza risposta anche le domande su possibili tagli di posti di lavoro.

“La situazione economica rimane estremamente volatile - ha aggiunto la portavoce Mercedes - a livello mondiale. Solo attraverso un aumento duraturo dell’efficienza si può rimanere finanziariamente forti e in grado di agire”.

La sicurezza del lavoro che vale per la maggior parte dei dipendenti in Germania non è in discussione, ha sottolineato Mercedes. Tale accordo – denominato internamente “Zusi 2030” – esclude generalmente le cessazioni operative fino alla fine del 2029.