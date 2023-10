Netflix, ricavi da record per 8,5 mld. Utili e abbonati sopra le stime

Netflix, una trimestrale da record

Una trimestrale da record per Netflix, il gigante della televisione in streaming. 8.546 milioni di dollari di ricavi che rappresentano il 7,8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche l’utile è salito. Del 20% a 1.677 milioni di dollari. A questo ottimo risultato hanno contribuito anche ben 8,76 milioni di nuovi abbonati nel terzo trimestre dell'anno.

Un aumento, inaspettato da tutti gli analisti, ma che ha fatto ricordare i tempi d'oro del lockdown. Stop alle condivisioni e prezzi più bassi con inserimenti pubblicitari sono i due jolly che hanno acceso l’interesse dei nuovi clienti. I pacchetti in offerta sono stati aumentati in Francia, Stati Uniti e UK. Secondo Netflix nei paesi dove sono state “stoppate” le condivisioni le cancellazioni sono state piuttosto basse. Al contrario nei mercati (circa 12) dove è stato lanciato l’abbonamento con Adv il il 30% dei nuovi abbonati lo ha scelto.

“Entrambe le politiche continueranno ad essere una fonte di crescita nei prossimi trimestri-ha confermato uno dei due Ceo, Ted Sarandos aggiungendo di prevedere un aumento degli abbonati nel breve termine. Nel press release ufficiale Netflix ha detto che più di 100 milioni di case condividono il servizio.

Netflix, prendere e recuperare abbonati con offerte incredibili

"Dobbiamo recuperare anche i nuovi abbonati nello stesso modo in cui attraiamo i nuovi e cioè con un'offerta di contenuti incredibile per renderli così entusiasti che devono semplicemente abbonarsi" ha affermato Sarandos. Netflix ha deciso di alzare i prezzi di alcuni pacchetti, a cominciare da Stati Uniti, Regno Unito e Francia, ma mantenendo il prezzo di ingresso più basso(con Adv).

Negli Stati Uniti, il piano con Adv è di 6,99 dollari al mese e il piano standard 15,49 sono rimasti uguali ma il piano base è aumentato di 2 dollari a 11,99, e il piano premium di 3 dollari a 22,99. Nel Regno Unito e in Francia, anche i piani pubblicitari e standard non aumentano (4,99 e 10,99 sterline nel Regno Unito e 5,99 e 13,49 euro in Francia), ma aumentano il piano base (rispettivamente a 7,99 sterline e 10,99 euro ) e il premio (a 17,99 sterline e 19,99 euro).

Gli investitori non sono solo stati incoraggiati dall'enorme crescita degli abbonati nel terzo trimestre e dalle ottime prospettive per il quarto, ma anche dall'aumento dei prezzi di Netflix". "Gli investitori non sono solo incoraggiati dall'enorme crescita degli abbonati nel terzo trimestre e dalle ottime prospettive per il quarto, ma anche dall'aumento dei prezzi di Netflix", aggiunge.E all’apertura di giovedì le azioni sono schizzate del 16,99% a 405. In ragione di ciò Netflix ha aumentato il proprio valore di 30 miliardi di dollari.