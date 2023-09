New York vieta gli affitti brevi. In Italia invece il Ddl Santanchè è sparito

New York cambia le regole degli affitti. Ecco perchè potrà farlo solo chi abita nella City. E in Italia...

New York è passata dalle parole ai fatti. Porte chiuse agli Airbnb, una nuova legge entrata in vigore impedisce alle persone di affittare case agli ospiti per meno di 30 giorni, a meno che l’host o l’affittuario non sia fisicamente presente nell’appartamento o nella casa durante il soggiorno. La norma specifica, inoltre, - si legge su Milano Finanza - che non sono ammessi più di due ospiti alla volta e che devono avere accesso immediato all’intera casa. D’ora in poi dunque solo coloro che abitano nella City potranno affittare per periodi brevi il proprio immobile.