Newcleo si accorda con la Francia per l'energia nucleare di quarta generazione

Energia nucleare di quarta generazione: newcleo annuncia un accordo di partnership con il CEA

L'azienda Newcleo, specializzata nella tecnologia nucleare pulita e sicura, sviluppa innovativi reattori di quarta generazione utilizzando i rifiuti nucleari come combustibile. Fondata nel settembre 2021 con una visione ambiziosa: sviluppare la prossima generazione di energia nucleare sostenibile e contribuire così ad affrontare le sfide della transizione energetica globale.

L'obiettivo di newcleo è sviluppare, costruire e gestire reattori modulari di piccole dimensioni (SMR) di quarta generazione in Francia, per poi estendersi in Europa e oltre. newcleo si impegna fermamente per il rinnovo dell'energia nucleare, al fine di fornire energia più sicura, pulita e affidabile a un costo competitivo.

Vincitrice della call for projects "Reattori nucleari innovativi" nell'ambito del piano di investimenti "France 2030" realizzato da Bpifrance e finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nel quadro del piano di ripresa economica francese (Plan France Relance), l'ambizione di newcleo è lanciare:

Un dimostratore di neutroni veloci a piombo da 30 MWe (Lead Fast Reactor - LFR 30)

Un'unità di produzione di combustibile MOX RNR (Mixed OXides)

Questi due progetti rappresentano un investimento totale di 3 miliardi di euro in Francia. A tal fine, newcleo ha firmato un accordo di partenariato con il CEA, un'organizzazione di ricerca pubblica francese all'avanguardia dell'innovazione tecnologica, in particolare nel campo dell'energia nucleare di quarta generazione. Questa collaborazione segna un passo avanti importante nella realizzazione del progetto LFR di newcleo e copre in particolare le seguenti aree:

Sviluppo di scenari per i reattori LFR nella flotta nucleare francese

Qualifica del combustibile

Codici di calcolo

Materiali

Strumentazione e misurazione

newcleo intende capitalizzare sull'unicità dell'esperienza nucleare francese e contribuire al suo influsso internazionale attraverso partnership con organizzazioni nazionali pubbliche e private.

Ludovic Vandendriesche, Amministratore Delegato di newcleo SA, ha commentato: "Questo partenariato è un vero catalizzatore per il progresso del nostro progetto di reattore di quarta generazione. Siamo lieti di collaborare con il CEA, un istituto di ricerca pionieristico nell'innovazione tecnologica, e non vediamo l'ora che questa partnership crei una collaborazione fruttuosa e duratura."