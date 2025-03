Nike non corre più, nel terzo trimestre ricavi in calo del 9%. Tonfo a Wall Street

Nike: -9% ricavi III trimestre, tonfo a Wall Street

Il gruppo Nike ha archiviato il terzo trimestre del suo anno fiscale scaglionato con un fatturato di 11,3 miliardi di dollari, in calo del 9% a cambi correnti (-7% a cambi costanti). Il turnover ha superato quanto atteso dal mercato, che prevedeva un calo dei ricavi dell’11,5% con vendite pari a 11,01 miliardi di dollari. Nei primi scambi a Wall Street il titolo scivola a -8,5%.

Durante la conference call, Matthew Friend, cfo di Nike, ha dichiarato di aspettarsi che i ricavi del quarto trimestre calino “mid-teens”, ossia di una percentuale compresa tra il 13% e il 17 per cento. Per quanto riguarda i canali, i ricavi di Nike Direct sono stati pari a 4,7 miliardi, in calo del 12%, mentre il wholesale è sceso a 6,2 miliardi di dollari (-7 per cento).

A gravare sui conti, che nei tre mesi vedono il segno meno in tutte le aree, è stato in particolare il crollo a doppia cifra del mercato cinese, le cui vendite hanno segnato un -42%. In calo anche l’area Emea (-35%), l’Asia Pacific & Latin America (-27%) e il Nord America (-21 per cento).