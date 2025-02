Nissan-Honda, prove di riconciliazione: la trattativa per la fusione (forse) non è davvero saltata

Le trattative tra Honda e Nissan per la fusione si sono interrotte anche a causa della tecnologia e-Power, ma potrebbero riprendere. A riferirlo è The Japan News, che sottolinea come Honda avrebbe chiesto a Nissan di rinunciare alla sua tecnologia ibrida e-Power in favore del proprio sistema ibrido. Richiesta che Nissan avrebbe rifiutato categoricamente, tuttavia le aziende continueranno a collaborare nello sviluppo di veicoli elettrificati. Questa sarebbe una seconda causa del fallimento dell'operazione, che si aggiunge al fatto che Honda puntava a trasformare Nissan in una sua sussidiaria. Le trattative si sono interrotte la scorsa settimana, meno di due mesi dopo aver deciso di creare una nuova holding nel 2026.

Attualmente Nissan sta sviluppando la terza generazione del suo sistema ibrido e-Power, che promette un miglioramento del 20% in efficienza rispetto alla versione del 2016. Un altro vantaggio è che sarà più economico del 15% nei consumi autostradali rispetto all'attuale, permettendo una riduzione dei costi complessiva del 20% rispetto al sistema iniziale. Secondo il Financial Times, Honda potrebbe riaprire i negoziati per una fusione con Nissan se l'attuale CEO Makoto Uchida lascierà la guida dell'azienda. Una fusione strategica per Honda ma anche per Nissan, che sta affrontando un periodo difficile, con un calo delle vendite in Cina e il taglio di 9.000 posti di lavoro.