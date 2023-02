3M, Maurizio Asti nuovo Managing Director per il Sud-Est Europa

3M, annunciata la nomina di Maurizio Asti a Managing Director dell'azienda per il Sud-Est Europa

3M annuncia la nomina di Maurizio Asti come Managing Director per il Sud-Est Europa che, con il nuovo incarico effettivo dal 24 gennaio 2023, ha mantenuto anche quello di HR Leader ricoperto in azienda dal 2017. La regione include Italia, Turchia, Grecia, Israele, Romania e gli Stati dell’Adriatico. Con una consolidata esperienza in campo Human Resources che l’ha visto ricoprire posizioni di responsabilità crescente fino al ruolo di HR Leader del Sud-Est Europa, nonché ruoli nell’ambito delle employee relations a livello europeo, Asti ha contribuito in prima persona al processo di cambiamento organizzativo di 3M a livello globale.

“Alla stregua di quanto fatto negli ultimi 24 anni, affronterò questo incarico con il giusto livello di responsabilità, determinazione, curiosità, entusiasmo e rispetto: questo è sempre stato il mio approccio di fronte a nuove iniziative, confrontandomi con i miei limiti personali ma, allo stesso tempo, cercando di fare un passo avanti un giorno dopo l'altro” commenta Maurizio Asti.

Un percorso all’insegna di una particolare attenzione ai temi dell’engagement, della diversity & inclusion e del wellbeing, che ora si propone di proseguire nel nuovo ruolo di Managing Director & HR Leader.

La sua spiccata attenzione alle persone e alle tematiche di diversità e inclusione contribuirà a mantenere una cultura aziendale positiva che incoraggi l'innovazione, la collaborazione e l'engagement dei dipendenti, permettendo a 3M di continuare a operare in modo sostenibile dal punto di vista sociale, etico e ambientale.

Con il nuovo incarico, Maurizio Asti si occuperà anche di proseguire e rafforzare il percorso di posizionamento di 3M come leader nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per i settori della salute, industria, elettronica, energia, sicurezza, grafica, automotive, trasporti, design e consumo.