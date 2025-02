ACADI punta su legalità e informazione: Kessler e Ruggieri nella squadra

ACADI, annunciato l'ingresso di Giovanni Kessler e Andrea Ruggieri come Consiglieri Tecnici

L’Associazione dei Concessionari di Giochi Pubblici, ACADI, annuncia un rafforzamento della propria squadra di consulenti con la nomina di Giovanni Kessler e Andrea Ruggieri a Consiglieri Tecnici. La decisione mira a consolidare l’efficacia dell’azione dell’Associazione, sia in termini di regolamentazione del settore che di comunicazione istituzionale.

Kessler, magistrato ed ex dirigente di importanti istituzioni italiane ed europee, ha ricoperto incarichi di rilievo nella lotta alla criminalità e nella tutela della legalità. Procuratore distrettuale antimafia, Deputato, Direttore dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode e Capo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, porterà ad ACADI la sua esperienza nella gestione delle concessioni e nella promozione di un gioco sicuro e trasparente.

Ruggieri, giornalista e avvocato, ha sviluppato competenze specifiche nel posizionamento strategico e nella comunicazione istituzionale. Ex Deputato, il suo know-how sarà prezioso per supportare ACADI nel migliorare il dialogo con le istituzioni e nel rendere più incisivo il proprio ruolo nel dibattito pubblico.

Secondo Geronimo Cardia, Presidente di ACADI, l’ingresso di Kessler e Ruggieri rappresenta un passaggio chiave per l’Associazione. Il settore del gioco pubblico regolamentato necessita di regole chiare, sicurezza giuridica e un’interlocuzione istituzionale efficace per evitare il proliferare del gioco illegale e contrastare il proibizionismo.

ACADI, con questa scelta, riafferma il proprio impegno nella tutela della rete concessoria, lavorando per garantire un comparto trasparente e regolamentato, in cui il gioco pubblico sia una garanzia di sicurezza e legalità per i cittadini.