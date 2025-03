Acqua Sant'Anna rinnova il sostegno a Messer Tulipano 2025, l'evento florovivaistico al Castello di Pralormo

Acqua Sant’Anna conferma la sua partnership con Messer Tulipano 2025: natura, storia e sostenibilità al Castello di Pralormo

Acqua Sant’Anna rinnova la sua collaborazione con Messer Tulipano, il prestigioso evento florovivaistico che dal 29 marzo al 1° maggio 2025 trasformerà il parco del Castello di Pralormo in uno spettacolo di colori e profumi, con oltre 130.000 tulipani in fiore. Questa XXV edizione rappresenta un traguardo significativo, segnando venticinque anni di successo e accoglienza per visitatori di ogni età, invitati a immergersi nella bellezza della primavera. L’intera manifestazione si sviluppa all’interno del parco ottocentesco, ideato dall’architetto di corte Xavier Kurten, celebre per aver progettato alcuni tra i più importanti giardini all’inglese delle residenze sabaude e piemontesi. Oltre alla straordinaria fioritura, il programma prevede una serie di attività culturali e didattiche, tra cui mostre tematiche, percorsi guidati alla scoperta del parco storico e approfondimenti dedicati alla storia del tulipano.

Da sempre sensibile ai temi della natura e della sostenibilità, Acqua Sant’Anna continua a sostenere un evento che, anno dopo anno, ha saputo esaltare il patrimonio florovivaistico e paesaggistico del territorio, coniugando fascino, tradizione e consapevolezza ambientale. Attraverso questa collaborazione, il brand conferma il proprio impegno a favore delle iniziative che valorizzano l’ambiente e la bellezza del paesaggio naturale.

Anche quest’anno, Acqua Sant’Anna sarà presente alla manifestazione con la sua acqua pura, che sgorga incontaminata dalle Alpi della Valle Stura, incarnando la freschezza e la leggerezza della natura. In particolare, sarà offerta alle scolaresche coinvolte nei laboratori didattici, regalando loro un momento di ristoro in armonia con lo spirito di Messer Tulipano.