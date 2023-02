Acqua Uliveto sceglie ancora Cucinotta: on air il nuovo spot

Acqua Uliveto punta sulle salute delle ossa: on air il nuovo spot

Per delle ossa più forti e una salute garantita scegli Acqua Uliveto. Il marchio che ha sempre fatto della prevenzione il suo mantra comunicativo, famoso per l'ormai celebre uccellino, torna on air con un nuovo spot pianificato da Mindshare con un’ampia copertura in televisione, sul web, stampa, radio e presso i punti vendita. Nello campagna, in onda dal 19 gennaio, Maria Grazia Cucinotta (volto ormai affezionato a Uliveto dopo il calciatore, ex bianconero, Alessandro Del Piero), racconta che l’acqua ha sempre avuto il “chiodo fisso” per la salute.

Acqua Uliveto infatti, fin dal 1898, viene sottoposta a studi scientifici per conoscerne appieno le proprietà salutistiche ed i benefici per l’organismo derivanti della sua assunzione. Il calcio contenuto in Uliveto è infatti altamente assimilabile e, con i suoi circa 200 milligrammi per litro, può contribuire al raggiungimento della quota giornaliera di calcio raccomandata per fornire protezione alle ossa in ogni età.

Acqua Uliveto torna on air con Cucinotta: GUARDA IL VIDEO DELLO SPOT