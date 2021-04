Acquisto di immobili con i bitcoin: quale futuro?

Comprare casa in criptovalute: il parere di Carlo Giordano, AD di Immobiliare.it, sul futuro di questo metodo di pagamento

L’acquisto di immobili con i bitcoin è una pratica diffusa ormai da alcuni anni. Anche in Italia, dove il primo pagamento in criptomoneta di una casa sembra risalire al 2018, questo metodo di pagamento sembra essere una realtà in crescita, come si evince dagli annunci presenti su Immobiliare.it. Sempre più spesso infatti, si trovano sul sito annunci di vendite nei quali viene specificato che si accettano pagamenti in criptomoneta.

Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it, all’interno di un approfondimento sull’uso dei bitcoin nel mondo immobiliare, ha riflettuto su quanto valore si attribuisce alla casa e su come possa essere percepito e risolto il rischio di pagamenti in criptomoneta per un bene così importante.

“La casa era e rimane uno degli asset più preziosi per gli Italiani – ha affermato Giordano -, nella maggior parte dei casi l’investimento con la i maiuscola, quello che si fa per la vita. Affiancare a questo settore una modalità di pagamento così nuova, spesso dai meccanismi ancora non ben compresi, potrebbe sembrare un azzardo, in cui i rischi sono ancora difficilmente calcolabili. Nonostante il mercato sia recettivo e non si sia chiuso all’evoluzione, gli annunci comparsi tra le nostre pagine sono prova effettiva di una certa dinamicità, proprio nella valutazione del rischio si nasconde la debolezza di un modello di pagamento attraverso criptovalute”.

Sul possibile futuro di questa modalità di pagamento nel mondo immobiliare Carlo Giordano si è così espresso: “Le criptomonete sono oggetto di consistenti fluttuazioni di mercato. Se quindi rappresentano un rischio calcolato e sostenibile per società e aziende (è di pochi giorni fa l’annuncio di Elon Musk sulla possibilità di acquistare una Tesla in Bitcoin), altrettanto non si può dire per la grande maggioranza di venditori e acquirenti privati del mercato immobiliare. È quindi difficile immaginare un futuro stabile per questo metodo di pagamento senza ipotizzare l’ingresso in campo di un istituto di regolamentazione bancario, nazionale o sovranazionale, o di un formale organismo di autorità. Sicuramente la tecnologia che sta alla base delle criptovalute, la blockchain, è destinata a influire in modo ancora più incisivo sul settore del real estate”.