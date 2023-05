Alfasigma lancia il nuovo spot degli integratori Carnidyn

Alfasigma, al via la nuova campagna di comunicazione dedicata agli integratori Carnidyn

Gli integratori Carnidyn, brand del gruppo Alfasigma, sono un ottimo alleato per ritrovare l’energia che ci serve ad affrontare le diverse tipologie di stanchezza: fisica, mentale, da convalescenza o dovuta al caldo. La nuova campagna si apre, infatti, con la domanda “Sai che ci sono diversi tipi di stanchezza?”, e vi saranno presenti soggetti singoli dedicati a Carnidyn Plus, ideale per affrontare la stanchezza fisica e mentale, e a Carnidyn Fast, pensato piuttosto per la stanchezza da caldo o da affaticamento.

Il concept creativo è “L’energia che fa per te”: se le tipologie di stanchezza sono diverse, con la gamma Carnidyn è possibile trovare il prodotto che più si adatta alle nostre esigenze. Ideata da DLVBBDO, pianificata da Initiative, e realizzata da Alto Verbano con la regia di Paolo Monico, la campagna è composta da diversi soggetti da 20” per TV e web dedicati alla gamma, e da tagli più brevi.

Nel formato tv a 20’’ una giovane donna, divisa fra impegni di lavoro e un figlio che le chiede attenzioni, sceglie Carnidyn Plus per ritrovare l'energia, e un uomo si tiene in forma nel giardino di casa: per lui la scelta ricade su Carnidyn Fast. Initiative ha elaborato la strategia di videocomunicazione attivando accuratamente l’audience, persone interessate al proprio benessere psico-fisico, costruendo un planning ad hoc che coinvolge i principali player della TV lineare e una campagna digital video online e display che supporterà l’awareness e la consideration delle due referenze, in piena sinergia con la pianificazione televisiva, attraverso un’attivazione in “Precise Planning” che riduce la dispersione e aumenta l’efficacia.

La campagna è stata supervisionata da VA Consulting, in partnership con Ebiquity in veste di Production Advisory.