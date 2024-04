Allcore entra nel settore del recupero crediti e acquisisce il Gruppo Irec

Recupero crediti, Allcore acquisisce Gruppo Irec: il completamento dell’operazione è previsto entro il 15 aprile 2024

Allcore continua il suo percorso di crescita attraverso le acquisizioni. L’ultima operazione riguarda il Gruppo Irec. La scorsa settimana, Allcore ha infatti reso noto di aver firmato un accordo quadro vincolante di investimento e compravendita con il fondatore Victor Ahmed Torres Khairredin. L'accordo prevede un investimento da parte di Allcore e l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Gruppo Irec, azienda riconosciuta per la sua eccellenza nel settore del recupero crediti e nella gestione del credito per le PMI italiane.

"Questa acquisizione", ha dichiarato Gianluca Massini Rosati, Presidente e Amministratore Delegato di Allcore, "è un passo importante nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel settore dei servizi alle imprese. L'integrazione delle competenze e dei servizi di Gruppo Irec ci permetterà di offrire soluzioni ancora più complete e personalizzate ai nostri clienti. Siamo entusiasti di accogliere nel nostro team i nuovi colleghi di Irec e di lavorare insieme per realizzare i nostri ambiziosi obiettivi".

Gruppo Irec, con oltre 30 anni di esperienza e un portfolio di più di 5.000 aziende e professionisti, si distingue per la sua capacità di supportare le piccole imprese nella gestione efficace dei crediti inesigibili e dai dati provvisori ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a € 1.484 migliaia e un EBITDA pari a € 473 migliaia in crescita rispettivamente del 35% e del 95% rispetto al 2022. L'acquisizione da parte di Allcore mira a potenziare ulteriormente la crescita di Irec, attraverso l'integrazione degli algoritmi di intelligenza artificiale di Yuxme e iniziative di cross-selling, proiettando un ulteriore significativo aumento dei ricavi già per il 2024.

"Unirsi ad Allcore rappresenta per Gruppo Irec una straordinaria occasione di crescita e sviluppo all'interno di una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama consulenziale italiano", ha commentato Victor Khaireddin, fondatore e CEO di Gruppo Irec. "Siamo pronti a sfruttare questa opportunità per migliorare e ampliare i nostri servizi, beneficiando delle sinergie e delle competenze condivise con Allcore".