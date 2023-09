Alstom a EXPO Ferroviaria 2023: arriva il treno ad idrogeno "Coradia Stream"

Alstom presenterà il primo treno a idrogeno per l’Italia "Coradia Stream" a EXPO Ferroviaria 2023

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, sarà presente a EXPO Ferroviaria 2023, unica fiera B2B in Italia dedicata al settore ferroviario, che si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 3 al 5 ottobre 2023. Nel corso della manifestazione, Alstom presenterà un’ampia gamma di soluzioni e tecnologie per consolidare la propria posizione di leader nella mobilità intelligente e sostenibile. Il 3 ottobre alle ore 12.45, nel corso della giornata inaugurale della manifestazione, Alstom e FNM alla presenza delle principali istituzioni, clienti e partner terranno una cerimonia ufficiale, in cui entrambe le aziende presenteranno insieme il Coradia Stream ad idrogeno, il treno a idrogeno a zero emissioni dirette di carbonio dotato di celle a combustibile.

Il treno entrerà in servizio commerciale in Valcamonica lungo la linea non elettrificata Brescia, Iseo, Edolo gestista da Ferrovienord e Trenord. Si tratta della prima apparizione del treno in Italia. Sempre nel corso della prima giornata, alle ore 15, i visitatori potranno partecipare presso lo stand di Alstom E48 di EXPO Ferroviaria 2023, all’evento organizzato da Alstom e Infra.To per la presentazione ufficiale del nuovo treno Metropolis per la Linea 1 della Metropolitana di Torino. La presentazione illustrerà anche lo stato dell'arte del sistema di segnalazione radio senza conducente Urbalis.

Nello spazio espositivo della fiera, per gentile concessione di RAILPOOL e Captrain Italia, i visitatori avranno anche l’opportunità di salire a bordo dell’innovativa locomotiva TraxxUniversal, un prodotto ad alta efficienza, resistenza e in grado di ridurre al minimo la necessità di interventi di manutenzione e fornire una maggiore capacità di carico. Una locomotiva prodotta nello stabilimento italiano di Alstom a Vado Ligure. Inoltre, nel corso dell'intera manifestazione, presso il proprio stand espositivo, Alstom presenterà alcune delle sue ultime innovazioni. Tra questi, il robot intelligente per la manutenzione di Alstom, sviluppato dal team in Italia, che, attraverso lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale, mira a potenziare la precisione delle ispezioni visive e dei controlli di manutenzione, al fine di accrescere la sicurezza sia delle flotte che dei passeggeri.