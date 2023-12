Altagamma, annunciati i vincitori del Premio Giovani Imprese 2023

Altagamma, Premio Giovani Imprese 2023: presentati i vincitori dell'ottava edizione

Giunge all’ottava edizione il PREMIO GIOVANI IMPRESE ALTAGAMMA - Believing in the Future nato nel 2015 per identificare le aziende emergenti del lusso italiano e in particolare per valorizzare lo slancio imprenditoriale di chi ha costruito una giovane impresa e ha le caratteristiche per divenire in futuro un marchio eccellente del Made in Italy. Dalle lampade intelligenti per il benessere psico-fisico al luxury hotel nel cuore delle Alpi a 1.800 m; dall’eccellenza degli yacht calabresi ai materiali per bioedilizia ricavati dagli scarti di lavorazione del riso fino ai nuovi talenti nella moda, nella gioielleria e nell’alimentare.

La categoria moda ha visto la vittoria di BLAZÉ Milano, affiancata da OLEV per il mondo del design e Ilaria Icardi per la gioielleria. Nell'alimentare è emerso il brand ENGINE mentre Invictus Yacht si è portato a casa la vittoria per la categoria velocità. Chiudono il cerchio Forestis per l'hotellerie e Ricehouse nella categoria innovation.

Le 7 categorie del Premio Giovani Imprese riflettono la trasversalità dell’alto di gamma italiano e i premiati rappresentano i potenziali futuri champion della Fondazione. Le imprese vincitrici entrano a far parte per un anno di Altagamma e contestualmente avranno la possibilità di partecipare a momenti esclusivi di formazione, networking, business strategy e consulenza grazie ad Altagamma e ai Partner del Premio (Borsa Italiana, ELITE-Gruppo Euronext e SDA Bocconi School of Management) per supportarle nella crescita. Altagamma inoltre intende creare ove possibile un rapporto Mentor-Protégé fra brand Soci e Giovani Imprese all’insegna di un dialogo che beneficia entrambi.

Sono state selezionate oltre 110 aziende fra autocandidature esterne e segnalazioni dell’Advisory Board e dei Soci Altagamma. L’Advisory Board, composto da 10 esperti e giornalisti, ha scelto i finalisti di quest’anno che sono stati vagliati dalla Presidenza di Altagamma, decretandone poi i vincitori 2023. Giurati: Silvia Baruffaldi, Auto&Design; Gilda Bojardi, Interni; Alba Cappellieri, Politecnico di Milano; Maddalena Fossati, Condé Nast Traveller Italia e La Cucina Italiana; Barbara Lunghi, Borsa Italiana; Livia Peraldo Matton, Elle Decor Italia; Nicoletta Polla-Mattiot, HTSI – Il Sole 24 Ore; Fernanda Roggero, Il Sole 24 Ore; Sara Sozzani Maino, Fondazione Sozzani e Luca Tremolada, Il Sole 24 Ore.

“Sono ben 55 le imprese che in otto anni il PREMIO GIOVANI IMPRESE ha coinvolto e supportato, grazie ai nostri Partner, con servizi di mentorship, comunicazione, consulenza strategica e manageriale. Di queste circa il 50% sono imprese al femminile con co-fondatrici o CEO donne”, ha commentato Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma. “Altagamma prosegue il percorso di affiancamento ai futuri protagonisti dell’alto di gamma italiano creando ove possibile un dialogo fra queste imprese e i Soci Altagamma più affermati. Oggi il nostro comparto è alle prese con nuove logiche e sfide globali complesse, che devono essere affrontate con gli strumenti adeguati”.

La membership annuale della Fondazione permette alle Giovani Imprese di partecipare a tutti gli eventi riservati e agli incontri interni, e confrontarsi one-to-one con le Imprese Socie Altagamma per approfondire tematiche specifiche. Borsa Italiana e il Gruppo Euronext metteranno a disposizione un assessment individuale e l’eventuale partecipazione al percorso formativo per la preparazione alla quotazione. ELITE permetterà ai vincitori di accedere a una selezione di workshop esclusivi del programma di training. Infine, grazie a SDA Bocconi, i vincitori potranno seguire corsi di formazione executive online on demand.