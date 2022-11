Amex, l'intervento di Giovanni Speranza al Salone dei Pagamenti

Amex: le dichiarazioni di Giovanni Speranza, VP Cards Sales & Insurance, al Salone dei Pagamenti

La scorsa settimana si è tenuto, presso la sede di Mico-Milano Congressi, il Salone dei Pagamenti. Alla manifestazione hanno partecipato i maggiori leader del mondo bancario, che attraverso i propri interventi si sono confrontati circa i principali temi riguardanti la digitalizzazione dei pagamenti e le prossime innovazioni in ambito fintech.

Giovanni Speranza, VP Cards Sales & Insurance American Express Italia, nel corso della sessione Plenaria di inaugurazione, ha dichiarato: "I pagamenti cashless sono un viatico di modernizzazione per l’Italia e generano benefici per tutto il Paese, promuovendo innovazione, trasparenza e sostenibilità".

Secondo una recente indagine realizzata da Nielsen per American Express, infatti, nel mercato italiano durante gli ultimi dodici mesi i pagamenti elettronici effettuati con il POS sono cresciuti del 57%, del 53% i contactless e del 37% quelli effettuati attraverso il Wallet dello smartphone. A contribuire alla crescita del cashless, è stata l’espansione del mercato e-commerce, che nel periodo della pandemia ha riscontrato un incremento del 20%.

"In questo scenario, Amex sta facendo moltissimo per favorire la penetrazione dei pagamenti elettronici, promuovendo l’incontro tra domanda e offerta. Ciò su cui puntiamo da sempre è la customer centricity, un’attenzione al cliente e alla sua esperienza non solo in relazione al momento del pagamento, ma a tutta la customer journey ed esperienza di membership con Amex, che deve essere flessibile, integrata e personalizzata", ha affermato Speranza.

L'approccio di Amex si articola in tre pillar principali, ha proseguito Speranza. Il primo è, appunto, quello della customer experience: "Siamo convinti che la cura e il costante miglioramento dell’esperienza di acquisto e di pagamento dei nostri Clienti continui a essere il modo migliore per stare al loro fianco e per supportare la diffusione del cashless: facciamo questo investendo moltissimo in tecnologia e sullo sviluppo del servizio".

Il secondo pillar è il digital: American Express punta molto sulla digitalizzazione della customer experience, che attrae i clienti più attivi: "Non solo nelle iniziative di restituzione di valore che coinvolgono i clienti come il cashback, ma investiamo soprattutto nella semplificazione dell’accessibilità ai prodotti di pagamento, portando avanti degli sviluppi specifici e continuando a progredire sull’esperienza mobile first", ha commentato Giovanni Speranza.

Il terzo e ultimo pillar è il backing people: "Durante la pandemia, ma anche adesso, American Express è impegnata a sostenere consumatori, commercianti, grandi aziende e PMI, restituendo loro valore e favorendone l’evoluzione e la crescita attraverso servizi, soluzioni ed iniziative che rispondono alle loro necessità e aspirazioni", ha concluso Speranza.