Amplify Partner Conference, HP conferma la leadership nell'innovazione

HP presenta innovazioni all’avanguardia all'Amplify Partner Conference

L’HP Amplify Partner Conference appena conclusa ha messo in luce la potenza della vasta rete globale di partner HP, la leadership nell'nnovazione di prodotti e servizi e la fiducia nel settore. In seguito all'annuncio relativo all’accelerazione della crescita attraverso l'Amplify Partner Program, l'azienda ha illustrato come il suo ampio portafoglio di intelligenza artificiale (IA), con oltre 100 soluzioni abilitate all'IA, stia ridefinendo la produttività e la collaboration nell'era dell'IA e dell'ibrido.

"Nel contesto di dinamiche di mercato fra le più interessanti a cui il nostro settore ha assistito negli ultimi decenni, HP e i partner preparano il terreno per una crescita sostenuta. Siamo per questo entusiasti delle numerose opportunità che ci attendono per sviluppare il nostro comune business", ha dichiarato David McQuarrie, Chief Commercial Officer di HP. "Il portafoglio Future Ready e le operation Future Ready di HP consentono ai partner di capitalizzare sui trend globali, di competere sul mercato e di vincere, attraverso le diverse aree geografiche, i settori verticali e le dimensioni aziendali".

Gli annunci di questa settimana mettono i partner di canale in una posizione di forza: un programma per i partner che prepara alle opportunità emergenti come l'intelligenza artificiale e supporta una crescita sostenuta a lungo termine, e un nuovo e potente portafoglio che ridefinisce la produttività e la collaboration per la moderna workforce. Nel 2024 e negli anni successivi, HP continuerà a portare avanti la sua strategia Future Ready, assicurando che i partner di canale abbiano le più ampie opportunità per un incremento di efficienza, insight e profittabilità.

Il Work Relationship Index di HP rivela il potenziale dell'intelligenza artificiale per migliorare il rapporto con il lavoro

Il 76% dei dipendenti ritiene che l'IA possa accrescere la soddisfazione sul lavoro HP ha annunciato i nuovi risultati del suo Work Relationship Index, uno studio completo che analizza il rapporto dei dipendenti con il lavoro nel mondo. Lo studio, che ha coinvolto più di 15.600 intervistati in 12 Paesi, rivela che mentre nel mondo il rapporto con il lavoro è incerto e le aspettative dei dipendenti sono in aumento, l'intelligenza artificiale è vista come un elemento chiave per favorire un miglioramento di questo rapporto.

HP presenta i miglioramenti del programma per i partner, tra cui la nuova MasterClass di training e certificazione sull'IA

I partner di canale possono accedere al primo programma di training e certificazione IA del settore basato sui ruoli, oltre a opportunità di crescita nel'ambito dell'AI Data Science. HP ha annunciato alcuni significativi vantaggi volti ad accelerare la crescita dei partner attraverso l'Amplify Partner Program. Tra i nuovi benefici sono inclusi il primo programma di training e certificazione IA per partner del settore, basato sui ruoli, e una nuova opportunità di Growth Play, pensata per l'AI Data Science.

Grazie all'ampio portafoglio di oltre 100 soluzioni HP abilitate all'IA e alla strategia Future Ready dell'azienda, HP sta creando nuove opportunità insieme ai partner per supportare una crescita sostenuta a lungo termine.

HP presenta il portafoglio di PC con IA tra i più ampi del settore

Le innovative soluzioni sfruttano la potenza dell'intelligenza artificiale per ridefinire la produttività e la collaboration per la moderna hybrid workforce.

HP ha annunciato la gamma di PC con IA tra le più ampie del settore, sfruttando la potenza dell'IA per incrementare produttività, creatività ed esperienza utente in ambienti di lavoro ibridi, tra cui: i nuovi PC HP Elite, i laptop aziendali tra i più avanzati al mondo per la collaboration, e le mobile workstation Z by HP per raggiungere nuovi livelli di produttività e creatività. L’AI Creation Center, la soluzione di workstation tra le più complete al mondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che include Z by HP AI Studio progettato in collaborazione con le librerie NVIDIA NGC, per consentire agli esperti di dati di capitalizzare sulla creazione dell'intelligenza artificiale.

Ampliamento del portafoglio, tra i più ricchi del settore, di soluzioni per sale conferenze e cuffie certificate con le nuove soluzioni Poly Studio, per una collaboration più efficace. Fra i primi PC business al mondo progettati per proteggere il firmware dalle violazioni dei computer quantistici in quanto dotati del chip aggiornato di HP Endpoint Security Controller (ESC) per proteggere i dati sensibili in futuro.

HP sfrutta la stampa a colori di qualità enterprise per le piccole imprese

La nuova serie HP Color LaserJet Pro 3000 offre velocità professionale, colori vividi ed efficienza energetica in un design compatto HP ha annunciato la nuova serie HP Color LaserJet 3000, la più recente novità del suo portafoglio di stampanti per ufficio. Progettata per i clienti che richiedono performance elevate in un ingombro ridotto, la nuova serie Color LaserJet 3000 è il nuovo dispositivo alimentato dalla tecnologia toner TerraJet ad alta efficienza energetica, che consente di ottenere colori più nitidi e velocità di stampa elevate per le aziende in crescita.

HP presenta nuovi servizi e software che aumentano la produttività e favoriscono un futuro circolare

Le soluzioni HP Workforce consentono ai partner di potenziare l'esperienza dei dipendenti e di creare nuove opportunità di crescita. HP ha annunciato nuovi e potenziati servizi e soluzioni che generano valore e consentono ai partner di sviluppare e far crescere le proprie attività di servizi e software. Queste innovative soluzioni includono HP WEX, la prima piattaforma di esperienza digitale di HP abilitata dall'intelligenza artificiale; una nuova offerta di servizi gestiti per i PC; un nuovo servizio di abbonamento alla stampa, un approccio semplificato "good/better/best" ai pacchetti di assistenza HP, nonché servizi e programmi per prolungare il ciclo di vita dei dispositivi e accelerare un'economia circolare.