ANBI: Vincenzi incontra il Ministro degli Esteri per la World Water Forum 2027

ANBI: il Presidente Vincenzi incontra il Ministro degli Esteri Antonio Tajani per la candidatura dell'Italia alla World Water Forum 2027

A margine di un convegno svoltosi a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, il Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), Francesco Vincenzi, ha incontrato il VicePremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il Presidente di ANBI ha dichiarato: “Quando parliamo di cambiamento climatico è necessario distinguere tra mitigazione e adattamento: di fronte alle incertezze ed contraddizioni internazionali ancora una volta evidenziate dai lavori della Cop 28 in corso di svolgimento a Dubai, adattarci ai cambiamenti climatici diventa sempre più un’esigenza esistenziale. Il sistema dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, in collaborazione con il M.A.S.A.F. ed il M.I.T., sta investendo oltre 4 miliardi di euro per trasformare l’irrigazione ed efficientare la distribuzione della risorsa idrica, perchè la nostra agricoltura dipende per oltre l’85% dalla disponibilità d’acqua, che genera anche servizi ecosistemici, di cui beneficiano i territori, dalle imprese tutte ai cittadini, all’ambiente".

"In un quadro complessivo, però, la crisi climatica sta compromettendo il 30% della produzione di cibo mondiale a fronte dell’incremento di popolazione, annunciato sul Pianeta. Questi temi sono parte del percorso avviato col VicePresidente del Consiglio, Tajani, attraverso la candidatura dell’Italia ad ospitare il World Water Forum 2027, un obiettivo ora ancora più significativo per il Paese”, ha concluso Vincenzi.