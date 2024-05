Anytime Fitness: celebrata l'inaugurazione del nuovo centro a Trento

Anytime Fitness celebra l'inaugurazione del nuovo centro a Trento: offerti ampi spazi per allenarsi H24 e 365 giorni l'anno

È stato un weekend di condivisione e divertimento per la community trentina di Anytime Fitness, il più grande franchising mondiale di palestre, che ha inaugurato lo scorso venerdì con un grande evento il suo club presso il nuovo IperPoli di Trento, situato in Via Brennero 272. Il club, aperto ufficialmente al pubblico già da qualche mese, offre ampi spazi per l’allenamento in una struttura funzionale ed estremamente luminosa di oltre 700 mq. I corsi proposti spaziano dall’aerobica all’anaerobica, dal total-body alla ginnastica dolce e al pilates posturale. La palestra, che garantisce un servizio H24 per 365 giorni all'anno, compresi Pasqua e Natale, dispone anche di ampi spogliatoi privati, docce singole e uno spazio dedicato alle visite mediche.

“Dopo l'apertura del club di Rovereto, la palestra di Trento è la seconda della Regione per il nostro brand e non potremmo esserne più soddisfatti. A qualche mese di distanza dall’apertura al pubblico, infatti, possiamo affermare con certezza che l’esordio del nostro club è stato un vero successo, e che l’alto numero di iscrizioni raccolte fin dalla prevendita è la testimonianza concreta che il pubblico ha apprezzato la nostra filosofia di fitness, basata su personalizzazione e qualità dell’offerta”, ha commentato Roberto Ronchi, CEO di Anytime Fitness Italia.



Il club di Trento è inserito all’interno di un grande spazio commerciale della zona nord della città che racchiude al suo interno un’ampia varietà di servizi e attività commerciali come bar, supermercati e negozi specializzati, fungendo anche da punto di incontro per la comunità locale. Come tutte le palestre Anytime Fitness d’Italia e del mondo, il club è aperto 365 giorni all’anno ed è caratterizzato da un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura di ogni singolo cliente, garantendo un piano personalizzato allineato agli obiettivi e al livello di preparazione. La palestra, inoltre, è interconnessa con tutti i club Anytime Fitness a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, infatti, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo, in qualunque momento.