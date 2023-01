Aon Reinsurance Italia, annunciate nuove nomine

Aon Reinsurance Italia: Toffanello nuovo Amministratore Delegato, Venturini Guerrini designato Presidente della Società

Aon, azienda leader a livello mondiale nei servizi professionali, ha annunciato la nomina di Pietro Toffanello ad Amministratore Delegato di Aon Reinsurance Italia, società di riassicurazione del Gruppo Aon. Succede in questa nuova carica a Gianluca Venturini Guerrini, designato

Presidente della Società. Toffanello vanta 28 anni di carriera nella riassicurazione. Dopo la laurea in Business Administration presso l'Università Bocconi di Milano, inizia nel 1994 il suo percorso professionale come Property Facultative Underwriter presso GenRe (General Reinsurance Corporation), multinazionale americana di riassicurazione.

Nel corso degli anni di permanenza in azienda ricopre diversi incarichi di sottoscrizione, marketing e management, diventando nel 2008 Regional Manager for Property, Engineering and Marine dell’area EMEA, e a fine 2011 assume il ruolo di Asia & Pacific P&C Regional Manager e CEO di GenRe Australia.

Nel 2015 esce da GenRe per approdare ai Lloyd’s Syndicate - Faraday di Berkshire Hathaway a Londra, con l’incarico di CEO, per ritornare in GenRe a fine 2016 con il ruolo di Property and Casualty Manager di Regno Unito, Irlanda, Italia e Africa subsahariana. A inizio 2021 viene assunto da Guy Carpenter in qualità di CEO per le attività in Giappone, con responsabilità dei team di Londra e Tokyo e nel maggio 2022 entra a far parte di Aon Reinsurance Italia, in qualità di Presidente delle operazioni italiane. A novembre 2022, viene nominato AD della società.

Gianluca Venturini Guerrini, dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Genova, inizia la sua carriera in ambito assicurativo nel 1976 presso la branch di Londra delle Assicurazioni Generali, per poi trasferirsi nel 1978 nella sede di Milano del Gruppo assicurativo triestino. Alla fine dello stesso anno, fa il suo ingresso nel brokeraggio riassicurativo come dirigente della De Renzis&Lumsden, società di intermediazione riassicurativa. Nel 1984 costituisce ICR e nel 1997 avvia la sua collaborazione con il Gruppo Nikols mediante l'acquisizione di Riass, dando vita alla Icr Riass e diventandone Amministratore Delegato.

A fine 1998, con il passaggio di Nikols nel Gruppo Aon, ha il compito di guidare il consolidamento delle operazioni italiane di brokeraggio riassicurativo del Gruppo Aon e gestire l'integrazione di società e management con culture e professionalità diverse fra loro. Nel corso del 2000 viene così costituita Aon Re Italia, di cui è AD dal 2001, e che diventa broker dei Lloyd’s nel 2003. A seguito dell’acquisizione di Benfield da parte di Aon Re Global, nel 2009 Aon Re Italia diventa Aon Benfield Italia e Gianluca Venturini coordina, in qualità di Amministratore Delegato, le operazioni di acquisizione e integrazione della Branch romana Benfield Limited.

Nel luglio 2011 viene nominato Executive Chairman Aon Benfield e CEO Aon Benfield per l’area EMEA (compresa area UK), e nel 2016 assume la responsabilità diretta di Grecia e Turchia. A novembre 2022 viene designato Presidente di Aon Reinsurance Italia con funzioni prevalentemente consultive e di advisory all’AD Pietro Toffanello, con un particolare focus sul settore Marine.

Il Presidente di Aon Reinsurance Italia, Gianluca Venturini Guerrini, ha affermato: "Sono orgoglioso di aver ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di questa società dal 2000 ad oggi. Ringrazio i colleghi che con la loro professionalità e la loro dedizione mi hanno affiancato e reso possibile il raggiungimento di ottimi risultati. Nell’odierno ruolo di Presidente, supporterò Pietro nella sua nuova avventura e sono sicuro che saprà dare continuità ai successi tenendo sempre alto il nome di Aon Reinsurance Italia".

"La funzione del broker di riassicurazione è in continua evoluzione, sulla spinta di una crescente competizione e della richiesta delle compagnie cedenti di un servizio sempre più focalizzato sui loro specifici fabbisogni, che continuano ad evolversi in un contesto caratterizzato da una elevata dinamicità", ha dichiarato il neo Amministratore Delegato di Aon Reinsurance Italia Pietro Toffanello. "Il valore del brand Aon, la qualità e professionalità del nostro Team, che si è ulteriormente consolidato in questi ultimi mesi, e la forza del nostro network globale, ci posizionano in modo ideale per fornire ai nostri clienti un servizio ed un supporto unici in tutte le aree chiave del loro business. È per me un onore e fonte di orgoglio poter contribuire a questa nuova fase di crescita di Aon Re in Italia e di fare parte di un gruppo così ricco di talento e motivato a mantenere la posizione di leading broker nel mercato riassicurativo italiano".