Arca Fondi SGR e il CEO Ugo Loeser premiati da World Business Outlook

Arca Fondi SGR: Ugo Loeser è il Miglior CEO dell’Asset Management italiano per World Business Outlook

Arca Fondi SGR festeggia, per il terzo anno consecutivo, il riconoscimento come Miglior CEO dell’Asset Management italiano conferito a Ugo Loeser dalla prestigiosa rivista internazionale World Business Outlook. La società di gestione del risparmio ha ricevuto anche il premio “Best SME Equity Fund Italy 2024” per il fondo Arca Economia Reale Equity Italia, che investe nelle PMI italiane caratterizzate da un elevato potenziale di crescita e redditività.

“Sono profondamente onorato di ricevere nuovamente il riconoscimento come Miglior CEO dell’Asset Management italiano da parte di World Business Outlook”, afferma Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR. “Questo premio non è solo un tributo personale, ma riflette l'impegno e la dedizione di tutto il team di Arca Fondi, testimoniata anche dal premio 'Best SME Equity Fund Italy 2024' conferito al nostro fondo Arca Economia Reale Equity Italia. Un riconoscimento che valorizza il nostro impegno e la nostra attenzione alla qualità dei prodotti dedicati ai nostri clienti”.

Nel 2023, Arca Fondi SGR ha registrato una raccolta netta in crescita di 2,5 miliardi di euro, in netto contrasto con un'industria che ha visto deflussi netti per 49,5 miliardi di euro. Questo risultato è stato possibile grazie alla leadership di Ugo Loeser, che ha guidato la SGR milanese nel conquistare quote di mercato pur mantenendo alti livelli di redditività. La strategia data-driven del CEO, insieme a un approccio orientato al cliente e al mantenimento della qualità dei prodotti, ha giocato un ruolo chiave nel raggiungimento di questi successi.

Riconoscendone la qualità della gestione e il track record distintivo, World Business Outlook ha anche assegnato il premio "Best SME Equity Fund Italy 2024" al fondo Arca Economia Reale Equity Italia. Questo risultato importante valorizza l’approccio attivo del team di Gestione, focalizzato sulla selezione delle piccole e medie imprese che rappresentano l'eccellenza dell'imprenditoria italiana.