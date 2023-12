Ardian: acquisito il 100% di una società idroelettrica in Perù

Ardian annuncia l'acquisizione del 100% di una società idroelettrica in Perù

Ardian, società di investimento in private markets leader a livello mondiale, annuncia l’acquisizione del 100% di una società idroelettrica in Perù, attraverso il suo Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF). Ardian acquisirà la società da fondi gestiti da BTG Pactual, Patria Investments e GMR Holding B.V. La società acquisita possiede un portafoglio pienamente operativo di sei centrali idroelettriche di tipo run-of-river con una capacità totale di 73,4 MW. Gli impianti hanno contratti di acquisto e vendita di energia assegnati dal governo peruviano, denominati in dollari USA e legati all’inflazione, con una vita media residua di circa 10 anni.

Questo investimento va a sviluppare il portafoglio di ACEEF aggiungendo una diversificazione geografica e tecnologica, migliorando il profilo dei ricavi da contratti del portafoglio e consolidando la presenza del fondo nelle energie rinnovabili in America Latina.

"Questa transazione segna il nostro primo investimento idroelettrico per il fondo. Il portafoglio idroelettrico diversifica il nostro mix tecnologico aggiungendo una tecnologia strategica e complementare. Stiamo inoltre incorporando un team di gestione altamente capace sul territorio che rafforzerà l'esperienza di Ardian nella gestione degli asset industriali e sosterrà la nostra strategia di impiego del capitale a lungo termine", afferma Benjamin Kennedy, Direttore Generale Infrastrutture rinnovabili di Ardian.

"Questo è il nostro quarto investimento diretto nelle energie rinnovabili in America Latina, che prosegue il nostro approccio strategico nella regione e completa la nostra strategia complessiva sulle rinnovabili. Considerando il nostro track record in Perù e la qualità del portafoglio acquisito, siamo fiduciosi che continueremo a fornire forti rendimenti corretti per il rischio ai nostri investitori", aggiunge Emilio Andrade, Direttore Infrastrutture di Ardian.