ASPI è sponsor ufficiale del Giro d’Italia con la piattaforma 'Wonders'

ASPI per il tredicesimo anno consecutivo è sponsor ufficiale del Giro d’Italia con la progetto 'Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie'

Autostrade per l’Italia rinnova il suo impegno come sponsor ufficiale del Giro d’Italia per il tredicesimo anno consecutivo, continuando a promuovere le bellezze del nostro Paese attraverso il progetto "Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie". La piattaforma multicanale "Wonders" di Autostrade per l’Italia accompagna i viaggiatori alla scoperta di itinerari e piste ciclabili suggestive, immerse nella storia e nella bellezza dei piccoli borghi italiani e del patrimonio naturalistico. Questi luoghi unici trasformano una semplice giornata in un'esperienza esclusiva per chi li percorre.

"Wonders" offre agli utenti una mappa interattiva sul portale, che geolocalizza oltre 500 esperienze di viaggio, individuate con il contributo di istituzioni prestigiose come l'Unesco, il Touring Club Italiano, il Wwf e Slow Food Italia. Il sistema personalizza le informazioni in base all'itinerario e promuove la mobilità sostenibile attraverso itinerari green. L'App KuriU for Wonders arricchisce ulteriormente il progetto di Autostrade per l’Italia, offrendo ai viaggiatori la possibilità di condividere le proprie esperienze di viaggio e di accedere ai contributi della community.

Dalla suggestiva Route 45 del Monferrato, alle leggendarie strade dei Colli Tortonesi, passando per Casole d’Elsa in Toscana e la storica città di Spoleto, i percorsi proposti da "Wonders" offrono un'esperienza unica ai ciclisti di tutto il mondo. Attraverso la Via Appia Antica, il Giro d’Italia culmina a Roma, offrendo una strepitosa visione dei monumenti e delle ville imperiali lungo il percorso. Il progetto "Wonders" di Autostrade per l’Italia continua a esaltare le bellezze del nostro Paese e a promuovere il turismo sostenibile, offrendo ai viaggiatori un'opportunità unica di scoprire l'Italia in tutto il suo splendore.