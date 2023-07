ASPI: rinnovato il Contratto di Lavoro del settore Autostrade e Trafori

ASPI, nuovo Contratto di Lavoro del settore Autostrade e Trafori: innovazione, competitività e ancora più tutele per i lavoratori

Autostrade per l’Italia esprime soddisfazione per il rinnovo, avvenuto oggi, del Contratto di Lavoro del settore Autostrade e Trafori che coinvolge circa 13 mila persone del settore e avrà validità fino al 30 giugno 2025. L’accordo, frutto di un anno di lavoro tra le associazioni datoriali e i sindacati, è particolarmente innovativo e rivoluziona il sistema precedente scaduto a giugno 2022.

"Questo è un successo per tutti", afferma Gian Luca Orefice, Direttore Human Capital Organization and HSE del Gruppo ASPI. "L’introduzione del concetto di filiera rafforza il comparto e garantisce competitività e sistemi di gestione innovativa, con un rafforzamento delle tutele per i lavoratori: il nuovo CCNL rappresenta un ulteriore fondamentale tassello alle strategie di cambiamento e di trasformazione del Gruppo Autostrade per l’Italia, nel segno della sicurezza".

"Il nuovo contratto", aggiunge Antonio Cavallera, Responsabile People Management and Industrial Relations, "rafforza il sistema delle relazioni industriali basato su un modello partecipativo e prevede la prosecuzione del confronto tra le parti su specifici approfondimenti relativi a temi come la sostenibilità ambientale e sociale, le politiche di genere e inclusione, la formazione continua e tutela delle professionalità, e quanto ancora più importante, la sicurezza del lavoro elemento portante della politica aziendale".