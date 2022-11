Aspi, sottoscritte nuove linee di finanziamento per €850 mln

Aspi rafforza la sua posizione di liquidità: sottoscritte sette nuove linee di finanziamento

bilaterali per 850 milioni di euro

Autostrade per l’Italia

ha sottoscritto, tra fine settembre e inizio novembre 2022, sette nuove linee bilaterali di natura revolving per complessivi 850 milioni di euro, con scadenza media di 4 o 5 anni. L'operazione è finalizzata a rafforzare la struttura finanziaria della Società. A conferma dell'impegno di Autostrade per l’Italia verso obiettivi di sostenibilità sociale ed ambientale, le nuove linee sono Sustainability-linked e, pertanto, il loro margine potrà essere oggetto di aggiustamento rispetto al raggiungimento di specifici obiettivi ESG.

Le nuove linee sono stato sottoscritte da Autostrade per l’Italia e dalle seguenti banche italiane e internazionali: Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario, MUFG Bank, UniCredit, Banco Santander e Societè Generale.