Associazione IMQ: Bruno Giordano nominato nuovo Presidente

Associazione IMQ, annunciata la nomina del nuovo Presidente: Bruno Giordano subentrerà a Maria Antonietta Portaluri

Il consiglio Direttivo dell'Associazione IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) ha nominato quale suo nuovo Presidente Bruno Giordano che subentra a Maria Antonietta Portaluri. Già Vicepresidente ANIE con delega alla Transizione Green e Sviluppo Sostenibile, l’ing. Giordano entra in Associazione IMQ portando, oltre a un’ampia esperienza nei rapporti istituzionali, una particolare sensibilità per gli aspetti di promozione culturale. “Sono lusingato per l’incarico che mi è stato assegnato e sono consapevole della grande responsabilità che questo comporta. Lo scopo dell’Associazione è fornire a tutte le società del Gruppo IMQ gli strumenti e le strategie per potersi sviluppare in un contesto attuale di grandi cambiamenti tecnologici, sociali e culturali, con l’attenzione sempre rivolta alla sostenibilità delle nostre azioni”, ha dichiarato l’ing. Bruno Giordano.

“Tracciare la strada per gli sviluppi del futuro prossimo di un Gruppo che, da oltre 70 anni, si occupa di valorizzare sicurezza e qualità, è un compito che richiede grandi capacità di visione ed equilibrio ma soprattutto determinazione, entusiasmo e coraggio nell’affrontare quei cambiamenti che saranno necessari. Tengo a sottolineare che ho trovato ben presenti tutte queste qualità in tutto il personale che fino ad oggi ho avuto la fortuna di conoscere e, non nascondo che, fare un percorso assieme a persone così ricche di valori, sarà un ulteriore incentivo a fare ciò che servirà a garantire un futuro di prosperità al Gruppo e a tutte le persone che ne fanno parte”, ha concluso Giordano.



L’Associazione IMQ è un ente senza scopo di lucro a cui fa capo IMQ Group, la holding del Gruppo IMQ, realtà leader nell’ambito della verifica della conformità, con presenza internazionale (5 società in Italia e 7 all’estero). Missione principale dell’Associazione è la divulgazione e la promozione della cultura della sicurezza e della qualità, la tutela dei produttori e dei consumatori, nonché la valorizzazione della qualità e del miglioramento delle competitività delle aziende. “Stimo e conosco Bruno Giordano da anni” ha commentato il Dott. Vincenzo de Martino, Presidente e CEO di IMQ Group. “Le nostre esperienze imprenditoriali, la nostra rete di relazioni messe a fattor comune potranno contribuire in maniera significativa allo sviluppo del Gruppo, non solo diversificando gli ambiti di attività, ma prima ancora valorizzandone le competenze uniche in Italia e all’estero”.