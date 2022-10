Atlantia e ADR, presentato il nuovo “Innovation Hub”

Atlantia e ADR insieme per “Innovation Hub”, il nuovo acceleratore d’impresa posizionato al centro dell’Aeroporto di Roma Fiumicino

L’Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci ospita la presentazione del nuovo “Innovation Hub”, un centro di ricerca interamente dedicato al tema dell’innovazione. Nuove soluzioni strategiche puntano a rivoluzionare la vita all’interno dell’aeroporto, creando un ambiente sicuro per consumatori e fruitori di servizi. ADR (Aeroporti di Roma) sta lavorando ad un piano di investimenti pari a 50 milioni di euro, avvicinandosi al mondo delle startup innovative, presentando una prima “call for ideas” a cui hanno partecipato circa 100 startup attive in tutto il mondo (62 italiane e 34 straniere). Solo 10 imprese sono riuscite a superare la fase di selezione, tutte nate circa 5 anni fa e con fondatori di età inferiore ai trent'anni; a queste si aggiungono altre 3 startup con cui ADR sta lavorando proprio in questi mesi.

Tra i partner del progetto compaiono importanti realtà nazionali e internazionali. Oltre al Gruppo Atlantia, che ha partecipato con entusiasmo al progetto in qualità di partner principale, si aggiungono alla lista di collaborazioni anche Plug and Play (uno dei principali investitori della Silicon Valley), PWC e LVenture Group. L’obiettivo principale è quello di sviluppare a Fiumicino soluzioni innovative in sei ambiti aeroportuali: miglioramento della puntualità, sistemi data driven, automazione dei processi, riduzione dei consumi energetici, passenger digital experience e servizi commerciali omnichannel.

In occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’Innovation Hub, sono stati presentati al pubblico tutti i progetti delle 10 startup selezionate da ADR. Hanno partecipato all’incontro Enrico Laghi, Amministratore delegato di Edizione, Giampiero Massolo, Presidente di Atlantia e Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. In un dialogo aperto e dinamico, i tre ospiti hanno affrontato il tema dell’innovazione e lo stretto legame stabilito con la sostenibilità, definendo quest'ultima come un valore sociale che le imprese devono sostenere per se stesse e per tutti i consumatori.

“Il nostro approccio alla qualità dei servizi, alla sostenibilità e alla sicurezza non può prescindere dall’innovazione, fattore abilitante della nostra strategia industriale. L’Hub è un’importante testimonianza della nostra visione, che si concretizza attraverso un importante piano di investimenti dedicato alle iniziative in ambito innovation. Puntiamo a ingaggiare le migliori start up internazionali e supportiamo la contaminazione a tutti i livelli aziendali, diffondendo la cultura dell’innovazione e stimolando la creatività delle nostre persone”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma.

Giampiero Massolo, Presidente del Gruppo Atlantia, ha invece commentato: “Dare vita a un’iniziativa di open innovation in un grande aeroporto che si chiama Leonardo Da Vinci non può che dare una marcia in più a tutti gli startupper che svilupperanno qui i loro progetti. Con questo progetto di ADR, che genererà vantaggi per l’intero comparto aeroportuale e per tanti passeggeri, confermiamo l’impegno del Gruppo Atlantia a investire in modo concreto e tangibile attraverso un piano di sviluppo basato su innovazione e sostenibilità, con una strategia comune a tutte le nostre società controllate, in Italia e all’estero”.

ADR ha creato un team interno di 30 innovatori, una vera e propria “Innovation Cabin Crew”, al fine di testare sul campo i propri servizi. Nel corso di 6 mesi di sviluppo, le startup selezionate avranno la possibilità di finalizzare al meglio i propri progetti, sfruttando anche la rete internazionale “Airports for Innovation” di cui ADR fa parte insieme agli scali spagnoli del Gruppo Aena, quelli di Atene e Nizza. Tra i progetti in corso di sviluppo a Fiumicino figurano sia soluzioni di robotica avanzata, con macchinari in grado di attivarsi autonomamente in caso di necessità (per pulire le diverse zone aeroportuali, per consegnare food&beverage ai viaggiatori, per trasportare i passeggeri con mobilità ridotta), sia innovazioni di processo in grado di aumentare l’efficienza di alcuni servizi operativi come i controlli di sicurezza, la movimentazione degli aeromobili in sosta, il trasporto e la riconsegna dei bagagli.