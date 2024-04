Atlantic Technologies guida la trasformazione digitale di Aetna Group

Atlantic Technologies (Gruppo Engineering) scelta da Aetna Group per accelerare il processo di trasformazione digitale

Aetna Group, leader mondiale nel settore del packaging, specializzato in soluzioni di fine linea, ha scelto Atlantic Technologies, società di consulenza ICT e parte del Gruppo Engineering, per avviare un percorso di innovazione finalizzato a migliorare l’efficienza operativa e l’efficacia delle interazioni con i clienti.

L’Azienda, 490 milioni di ricavi, 2000 dipendenti e una vocazione internazionale con 10 Business Unit, 10 plant produttivi (Italia, USA, Germania, Brasile e Cina) e 12 filiali (Spagna, Francia, UK, Germania, Russia, USA, Brasile, Messico, Sud Africa, Tailandia e Cina), grazie alla collaborazione con Atlantic Technologies, implementerà un sistema CRM avanzato che le consentirà di ottenere una visione a 360 gradi dei clienti e una vista unificata delle interazioni tra i vari team di lavoro.

Un importante progetto di trasformazione digitale che si tradurrà per Aetna Group nella capacità di prendere decisioni più efficaci perché basate su dati aggiornati e certi, ovunque e in tempo reale. Il percorso di trasformazione digitale sfrutterà tutte le opportunità e le innovazioni della piattaforma Customer 360 di Salesforce in particolare le soluzioni Sales Cloud, Marketing Cloud ed Experience Cloud. Il nuovo CRM permetterà ad Aetna di condividere le informazioni e di operare come “One Global Company” così da facilitare la collaborazione tra dipartimenti e filiali e il cross-selling.

Con le soluzioni Salesforce sarà inoltre possibile ottimizzare i processi di Sales & Marketing Automation e offrire a clienti e partner un’esperienza connessa e personalizzata. Atlantic Technologies, oltre ad affiancare Aetna Group nel suo percorso di innovazione, grazie alla metodologia di Change Management, supporterà il Gruppo nel cambiamento culturale necessario per assicurare una rapida adozione della soluzione e sfruttare al meglio le nuove opportunità.

“La collaborazione con Atlantic Technologies si inserisce in un momento cruciale del nostro percorso di innovazione che risponde alla crescente necessità di consolidare i nostri processi aziendali per aumentare l’efficacia operativa e offrire ai nostri clienti un’esperienza eccellente”, ha sottolineato Federico Spallino, General Manager di Robopac, Aetna Group. “Grazie alla competenza consolidata di Atlantic Technologies nel settore manifatturiero e alla sua partnership storica con Salesforce, potremo migliorare le performance di business e rafforzare la nostra posizione sul mercato internazionale”.

“Il Gruppo sarà in grado di sfruttare gli strumenti di Salesforce per consolidare approcci collaborativi tra dipartimenti e filiali, incrementare le attività di cross-selling ed ottimizzare la qualità delle comunicazioni con i clienti”, ha commentato Gaetano Libratti, General Manager di Ocme, Aetna Group.

“Siamo entusiasti di collaborare con Aetna Group nel suo percorso di trasformazione digitale perché è chiaro esempio di azienda che abbraccia la sfida dell'innovazione con determinazione e visione", ha aggiunto Andrea Gattia, VP CRM di Atlantic Technologies. “Ora più che mai, l'innovazione nel manufacturing è essenziale per aumentare la competitività, ottimizzare i processi interni e offrire un’esperienza personalizzata ai propri clienti. Tutto questo non può prescindere dall’adozione di una soluzione CRM che oggi rappresenta a tutti gli effetti un elemento fondamentale e necessario per quelle realtà che, come Aetna Group, fanno della comprensione delle esigenze dei propri clienti un punto fondamentale della propria strategia di crescita a livello internazionale”.