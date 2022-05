Ausaffer, Benetton si prende Laserjet: nasce un polo dell'acciaio da 100mln

Benetton, Laserjet è la seconda acquisizione di Aussafer, che va ad aggiungersi a quella di Ramo di settembre 2021

Aussafer Due, azienda friulana da dicembre 2020 nel portafoglio di 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, ha acquisito Laserjet, creando un gruppo industriale da 100 milioni di euro nel comparto dell'acciaio.

Aussafer, guidata dalla famiglia Citossi con sede a San Giorgio di Nogaro (Udine), è specializzata nelle lavorazioni dei metalli ad alta tecnologia, con il reparto di taglio laser più grande d'Italia, con un focus sull'elettromeccanica e prototipazione di motori elettrici, anche destinati al futuro della mobilita' sostenibile.

Laserjet, storica azienda veneta fondata da Lino e Ivo Fraron con sede a Poiana Maggiore (Vicenza), è attiva da oltre 40 anni nella lavorazione dell'acciaio. Laserjet impiega circa 200 dipendenti in oltre 50 mila metri quadri copert L'aggregazione delle competenze di Aussafer Due e Laserjet, due aziende in passato rivali e di due famiglie pioniere del settore, sotto la regia di 21 Invest, porta alla creazione del gruppo più importante in Italia e di un player di riferimento a livello europeo per dimensione, gamma di servizi e tecnologie, con un fatturato atteso di 100 milioni di euro nel 2022 e 400 dipendenti. Laserjet è la seconda acquisizione di Aussafer, che va ad aggiungersi a quella di Ramo di settembre 2021.