Autogrill, alle 11 stop alle attività in ricordo delle vittime del Covid

Autogrill ha deciso di onorare le vittime del Covid interrompendo le attività per un minuto

Oggi giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid, anche Autogrill ha osservato un minuto di silenzio in onore dei tanti, troppi, morti a causa della pandemia.

Interpellata Autogrill ha affermato che per un’azienda che non si è mai fermata nell’erogare un pubblico servizio, è sembrato un gesto importante quello di fermarsi per un minuto alle 11 di questa mattina, in onore di tutti gli amici, i familiari, i colleghi che la pandemia ci ha portato via.

Infatti, anche durante il lockdown totale di marzo, Autogrill ha tenuto aperti ben 250 punti vendita sulla rete autostradale con l’unico scopo di mantenere un servizio pubblico.

Sono stati coinvolti nell’iniziativa i dipendenti e i clienti dei punti vendita.