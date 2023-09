Autogrill e Dufry: aggiudicati 6 premi agli Airport FAB + Hospitality Awards

La Travel Experience di Dufry e Autogrill protagonista agli Airport FAB + Hospitality Awards con 6 premi

Il nuovo player leader nei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia, nato dall’unione di Dufry e Autogrill, è stato protagonista indiscusso degli Airport Food & Beverage (FAB) + Hospitality Conference & Awards aggiudicandosi 6 prestigiosi riconoscimenti e 3 encomi speciali in occasione dell’evento tenutosi a Bangkok, in Thailandia. I FAB + Hospitality Conference & Awards, ideati da The Moodie Davitt Report, sono uno degli eventi più significativi a livello mondiale nel food & beverage aeroportuale e riuniscono tutti gli esperti del settore.

Xavier Rossinyol, CEO di Dufry, che ha anche tenuto il keynote speech della conferenza, ha commentato: “In qualità di leader mondiale della Travel Experience, siamo molto orgogliosi di aver partecipato a un evento di rilevanza internazionale come i FAB Awards. Il 2023 è stato un anno cruciale per noi: le nostre due aziende, Dufry e Autogrill, si sono unite per creare un player unico sul mercato e i riconoscimenti ottenuti oggi confermano che, come Gruppo combinato, possiamo creare valore per tutti gli stakeholder".

"In questa occasione speciale, siamo molto felici di esserci riuniti con i nostri partner commerciali in un momento di apprendimento e confronto, condividendo la nostra visione di rivoluzionare l'esperienza di chi viaggia attraverso la nostra strategia Destination 2027, che è stata elaborata sulla base di una profonda comprensione delle esigenze dei nostri stakeholder, dei bisogni dei clienti e dell’evoluzione dei trend del mercato”, ha concluso Rossinyol.