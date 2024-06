Autogrill e Parmacotto Group insieme nel segno della tradizione italiana

Autogrill e Parmacotto Group: una collaborazione nel segno della tradizione italiana che si rinnova

Autogrill e Parmacotto Group insieme per una nuova collaborazione che nasce da valori condivisi come l’autenticità e la semplicità. Questa unione parte con il restyling del panino Camogli, un grande classico Autogrill, icona per il viaggiatore italiano. La collaborazione ha permesso di valorizzare il panino con il Prosciutto Cotto Parmacotto di Alta Qualità. La nuova ricetta del "Camogli", infatti, prevede solo pochi ingredienti altamente selezionati: focaccia all’olio di oliva, Emmental e il Prosciutto Cotto Parmacotto di Alta Qualità.

Autogrill, leader nei servizi di ristorazione per chi viaggia, e Parmacotto Group, simbolo dell'eccellenza del suo territorio nella produzione di salumi, uniscono le forze per offrire ai consumatori una nuova esperienza di gusto, mantenendo viva una tradizione italiana che si rinnova.

“Il restyling del Camogli, tra i nostri panini più famosi e icona per eccellenza della sosta in autostrada, nasce dalla volontà di rinnovare e arricchire continuamente la nostra offerta, in linea con i gusti e le preferenze dei consumatori, e dal desiderio di valorizzare materie prime eccellenti", commenta Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta. "La collaborazione con Parmacotto Group testimonia il nostro costante impegno nel garantire ai viaggiatori proposte di alta qualità e all’insegna della valorizzazione del Made in Italy”.

"Siamo entusiasti di collaborare con Autogrill per offrire ai viaggiatori un'esperienza gastronomica autentica e di qualità. Questa partnership, che apre a possibili collaborazioni future, rappresenta l'impegno del Gruppo nel fornire prodotti che celebrano i sapori semplici e genuini della tradizione italiana. Il nuovo panino Camogli ne è la perfetta espressione", dichiara Andrea Schivazappa, CEO Parmacotto Group.

Il lancio della collaborazione tra Autogrill e Parmacotto, sarà supportato da un piano di comunicazione multi-canale: tv, radio, campagne stampa, social e in-store activation. Dal 02 giugno, per due settimane, il panino Camogli con il Prosciutto Cotto Parmacotto di Alta Qualità, è inoltre protagonista di un nuovo flight tv, on air in esclusiva sul circuito Mediaset.