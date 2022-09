Autostrade per l’Italia sostiene “Terre Nobili Gravel”

Autostrade per l’Italia partecipa a “Terre Nobili Gravel”, manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile

Autostrade per l'Italia, da anni sponsor del Giro D’Italia, partecipa quest'anno alla manifestazione “Terre Nobili Gravel”. L’evento conferma l’impegno del Gruppo Autostrade verso l’obiettivo di una mobilità green e sostenibile, in grado di adattarsi facilmente ai bisogni dell’ambiente. L’intera manifestazione, dedicata a tutti gli amanti della bicicletta, prevede un tour di 700 km attraverso il Veneto, alla scoperta delle tappe più belle di tutta la regione. I partecipanti attraverseranno in bici 7 dei 9 siti Unesco presenti nella zona, partendo da Caorle per arrivare fino al lago di Garda.

La manifestazione “Terre Nobili Gravel” fa eco all’iniziativa “Wonders”, il progetto di Autostrade per l'Italia presentato a maggio per accompagnare i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese. Vale la pena ricordare la presenza di partner di primaria importanza che hanno preso parte all’iniziativa, come il Touring Club Italiano, WWF, Slow Food Italia e Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

Gli itinerari costruiti per l’iniziativa Wonders raggiungono alcune delle bellezze più conosciute del Nord Italia. I percorsi organizzati attraversano l’Orto Botanico di Padova e le Ville del Palladio più belle del Veneto. Allo stesso tempo, dedicano attenzione ai siti palafitticoli preistorici più conosciuti delle Alpi e al panorama suggestivo della Laguna di Venezia.