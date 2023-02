Bain & Company, al via partnership globale con OpenAI

Bain & Company, al via collaborazione globale con OpenAI per identificare e valorizzare il potenziale legato all’intelligenza artificiale

Bain & Company ha annunciato di aver lanciato una collaborazione globale con OpenAI, la società di ricerca e implementazione dietro i sistemi di intelligenza artificiale ChatGPT, DALL-E e Codex, che stanno rivoluzionando il modo in cui le persone creano e comunicano. Con questa alleanza, Bain adotterà le tecnologie OpenAI a beneficio di tutti i team di esperti della società di consulenza strategica, che conta oggi circa 18.000 dipendenti nel mondo. Nell'ultimo anno, Bain ha già integrato le tecnologie OpenAI nei propri sistemi interni di gestione delle competenze, nella ricerca e nei processi, al fine di migliorare l'efficienza.

Visti i primi successi di queste iniziative, Bain e OpenAI stanno lavorando insieme per mettere le innovative capacità di OpenAI al servizio dei clienti a livello globale. Attraverso questa alleanza, Bain combinerà le sue consolidate capacità di implementazione digitale e le sue competenze strategiche con gli strumenti e le piattaforme di OpenAI, tra cui ChatGPT, per aiutare i suoi clienti globali ad identificare e implementare il valore dell'intelligenza artificiale per massimizzare il potenziale aziendale. Coca-Cola è la prima azienda coinvolta in questa nuova alleanza.

“L'intelligenza artificiale ha raggiunto un vero e proprio punto di svolta e prevediamo un’ondata di innovazione e di mutamenti per tutti i nostri clienti, in tutti i settori. Riteniamo che questa fase rappresenti una sorta di rivoluzione industriale per il mondo del lavoro intellettuale, un momento in cui tutti i nostri clienti dovranno ripensare le proprie architetture aziendali e adattarsi. Grazie alla collaborazione con OpenAI, avremo accesso a modelli di intelligenza artificiali all'avanguardia, in modo da poter creare soluzioni digitali su misura per i nostri clienti e aiutarli ancora di più a massimizzare il proprio valore”, ha commentato Manny Maceda, Worldwide Managing Partner di Bain & Company.

"Siamo entusiasti di collaborare con Bain per offrire un valore reale ai nostri clienti delle grandi imprese", ha aggiunto Zack Kass, Head of Go-To-Market di OpenAI. “La tecnologia di OpenAI, combinata con l'esperienza di Bain, consentirà una massiccia trasformazione del business all'interno delle aziende Fortune 5.000. L'adozione interna di questa tecnologia da parte di Bain sta inoltre definendo standard di esempio per i suoi clienti”.

Bain sta collaborando con OpenAI per integrare l'intelligenza artificiale nelle operazioni dei suoi clienti e per supportare i cambiamenti necessari per migliorare la tecnologia, i processi, il modello operativo e i data asset. Oltre a use case già consolidati, la collaborazione mira a supportare le aziende dei diversi settori nell’adozione dell’intelligenza artificiale generativa attraverso le loro specifiche value chain.

Bain e OpenAI sono lieti di annunciare che Coca-Cola è la prima azienda ad usufruire di questa alleanza. “La visione di Coca-Cola per l'adozione della tecnologia di OpenAI è la più ambiziosa che abbiamo visto in un'azienda di prodotti di consumo”, ha aggiunto Kass di OpenAI. Coca-Cola sta sfruttando la potenza di ChatGPT e DALL-E per migliorare i propri brand, già di punta a livello globale, il marketing e le esperienze dei consumatori.

“Siamo entusiasti di poter dispiegare la creatività di prossima generazione offerta da questa nuova tecnologia”, ha dichiarato James Quincey, presidente e amministratore delegato di The Coca-Cola Company. "Vediamo l'opportunità di migliorare il nostro marketing attraverso un’intelligenza artificiale all'avanguardia, oltre a poter esplorare modi per migliorare le nostre operazioni e capacità aziendali”.

Riconoscendo il profondo impatto dei progressi dell'IA sui software aziendali, Bain e OpenAI stanno lavorando con i clienti di Bain: aziende industriali, del settore manifatturiero e dell’energia.

“Questa partnership di grande rilevanza ci aiuterà a fornire soluzioni di intelligenza artificiale più potenti a beneficio dei nostri clienti, aiutandoli ad avere successo in un contesto di cambiamento generazionale dovuto all’evoluzione della tecnologia”, ha concluso Roy Singh, responsabile globale della practice Advanced Analytics di Bain & Company. “Combinando la piattaforma tecnologica di OpenAI con l'esperienza di Bain e il suo team di ingegneri, data scientist, product manager e consulenti, i nostri clienti saranno in grado di identificare le giuste opportunità di business e di implementarle rapidamente”.