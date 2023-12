Banca Etica al fianco delle neo-cooperative con il bando Coopstartup Umbria

Banca Etica sostiene le neo-cooperative: ancora 30 giorni per accedere al bando Coopstartup Umbria e ai finanziamenti agevolati

C’è tempo fino al 15 gennaio 2023 per candidarsi al bando Coopstartup Umbria che si rivolge a gruppi di almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa cooperativa e neo-cooperative costituite dal 1° gennaio 2022, purché con sede legale e operativa in Umbria. Promosso da Legacoop Umbria (l’associazione di rappresentanza delle società cooperative umbre che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) e Coopfond (il fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di Legacoop), il bando si avvale della collaborazione e del sostegno di Banca Etica, prima e tuttora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica, che è disponibile, previa verifica del merito creditizio, a concedere finanziamenti a tassi agevolati per un valore pari all'80% dell'investimento.

La connessione tra questi soggetti, Legacoop, Coopfond e Banca Etica, si configura come un prezioso aggregatore e moltiplicatore di relazioni e competenze che, tramite il bando, vengono messe al servizio del territorio e di un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione delle imprese cooperative candidate. Queste ultime, d’altra parte, sono selezionate secondo criteri di aderenza ai percorsi di sviluppo sostenibile, favorendo attività che promuovono il lavoro delle persone a partire da idee progettuali che comportino l’introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali elaborate nel solco degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite.

"Nell’ambito di forti e durature relazioni territoriali", afferma Leonardo Stella, responsabile della filiale di Perugia di Banca Etica, "supportiamo con convinzione Coopstartup Umbria: è infatti un’opportunità preziosa di sostenere e diffondere un modello economico cooperativo e virtuoso, in sintonia con gli obbiettivi di Banca Etica e della finanza etica. Un modello che produce occupazione stabile e impatti sociali positivi per le comunità dove agiranno le organizzazioni vincitrici del bando".



L’opportunità si concretizza particolarmente per i gruppi e le neocooperative che supereranno la seconda selezione, poiché potranno accedere a premialità significative, che saranno erogate dopo la costituzione in cooperativa e l’adesione a Legacoop: un contributo a fondo perduto di 10 mila euro, finalizzato a coprire le spese di avviamento della nuova impresa; i già citati finanziamenti a tassi agevolati per un valore pari all’80% dell’investimento, concessi da Banca Etica previa verifica del merito creditizio e a suo insindacabile giudizio; un accompagnamento post-startup, nei 36 mesi successivi alla costituzione, da parte di Legacoop Umbria, con tutoraggio e consulenza negli ambiti amministrativi e gestionali e servizi da definire e co-progettare a seconda di esigenze specifiche.