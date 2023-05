Banca Generali accelera la crescita nel trimestre: utile netto a 83,1mln

Banca Generali, presentati i risultati del primo trimestre 2023: utile netto a 83 milioni

Banca Generali ha approvato e diffuso i risultati consolidati al 31 marzo 2023, così commentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa: “Siamo molto soddisfatti del risultato che evidenzia ancora una volta la nostra capacità di crescita in ogni contesto. Siamo al massimo storico di portafoglio clienti, con oltre il 70% di questi che generano commissioni ricorrenti. La richiesta di servizi di investimento a maggiore valore aggiunto tocca nuovi record con Gestioni Patrimoniali e Consulenza a pagamento che complessivamente superano i 17mld. Anche in termini di raccolta il dato del primo trimestre risulta in aumento, con un grande contributo dei consulenti in struttura, a conferma della qualità dei nostri professionisti e del crescente bisogno di consulenza da parte della clientela di alto standing".

"In un periodo caratterizzato da persistente volatilità e complessità dallo scenario dei tassi", prosegue Mossa, "abbiamo registrato con le nostre attività ricorrenti di business il miglior utile trimestrale della nostra storia. Le commissioni ricorrenti hanno tenuto piuttosto bene anche grazie alla creazione di valore sul mondo amministrato che ha raggiunto un picco storico in linea con il ciclo di politica monetaria. Guardiamo con cautela alle sfide economico-finanziarie sui mercati per i prossimi mesi ma siamo fiduciosi di poter continuare a crescere in linea ai target del piano forti di un posizionamento unico e di un livello di servizio sempre più riconosciuto e apprezzato dalla clientela”.

Risultati economici al 31 marzo 2023

Il primo trimestre del 2023 si è chiuso con un utile netto consolidato di €83,1 milioni, in aumento del 22% rispetto ai €68,3 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio. Tale risultato è stato raggiunto in un contesto di listini in graduale recupero dai minimi dello scorso anno, ma ancora caratterizzati da una forte volatilità e incertezza sul fronte macroeconomico e geopolitico. Banca Generali, facendo leva sulla diversificazione dei prodotti-servizi e sulla qualità della propria rete di professionisti, ha centrato al meglio le opportunità offerte dai mercati accelerando così verso i target di crescita dimensionale e reddituale.