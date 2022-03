Banca Generali, approvato Bilancio 2021: utile netto € 323,1 mln (+18%)

Banca Generali, il CdA approva il risultato di Bilancio 2021: l'utile netto consolidato a 323,1 mln di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato la Relazione Annuale Integrata al 2021 comprensiva della Relazione sulla gestione consolidata, Relazione sulla gestione individuale e Dichiarazione non Finanziaria e la proposta di dividendo.

Il Progetto di Bilancio Consolidato conferma i dati preliminari presentati al Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio scorso e dunque per l’esercizio 2021 conferma l’utile netto consolidato di €323,1 milioni, in crescita del 17,5% rispetto allo scorso anno. Il margine di intermediazione è salito del 26,2% a €779,3 milioni beneficiando della crescita a doppia cifra delle commissioni nette sia di natura ricorrente che variabile. Il margine finanziario si è attestato a €112,0 milioni (+2,2%), confermando uno stabile contributo pur in presenza di una riduzione degli interessi sugli attivi finanziari legato al contesto di riferimento, caratterizzato da tassi oltremodo bassi e/o negativi nel periodo. Il risultato operativo è aumentato a €537,0 milioni, in crescita del 37,6% rispetto allo scorso anno.

Banca Generali, utile netto individuale a 342,2 milioni di euro (+18,3%)

Banca Generali ha chiuso l’esercizio 2021 con un utile netto di €342,2 milioni in aumento del 18,3% rispetto alla fine dell’esercizio precedente in virtù del significativo progresso del risultato operativo a fronte della crescita a doppia cifra del margine d’intermediazione legata a un’attenta gestione dei costi operativi. Il margine di intermediazione si è attestato a €727,0 milioni (+24,7%) e, al netto della crescita dei dividendi da partecipazioni del Gruppo, ha beneficiato principalmente della buona crescita commissionale (€280,7 milioni, +19,7%), mentre il margine di interesse ha segnato una lieve riduzione (€84,0 milioni, -6,7%) per la contrazione del livello dei rendimenti sulle attività finanziarie legata al contesto dei mercati finanziari. I dividendi distribuiti sia in acconto che a saldo dalla controllata lussemburghese BG Fund Management Luxembourg S.A. ammontano a €333,6 milioni (+40,0% rispetto all’esercizio precedente). L’aggregato dei costi operativi ammonta a €221,8 milioni (+6,7%) con un incremento molto più contenuto rispetto ai ricavi.

Banca Generali, la Relazione Annuale Integrata del 2021

La Relazione Annuale Integrata è stata realizzata secondo la struttura per capitali proposta dall’ ‘International Integrated Reporting Framework’ (IR Framework) utilizzata dalla Banca dallo scorso anno. L‘IR Framework si sviluppa seguendo 11 tematiche che Banca Generali ha identificato come materiali dopo avere anche coinvolto gli stakeholders più rilevanti.

Nel corso del 2021 si evidenziano le principali azioni realizzate in linea con tali tematiche ritenute materiali. Sviluppo delle Persone: la banca ha predisposto una serie composita di iniziative tese alla protezione sanitaria, valorizzazione e crescita di tutte le sue persone (sia dipendenti che consulenti finanziari). Offerta ESG: nel 2021 la banca ha presentato un’offerta di 269 fondi ESG. Le masse investite in soluzioni d’investimento ESG hanno raggiunto i €6.5 miliardi (14.6% delle soluzioni gestite). Governance: la Banca ha introdotto nel maggio del 2021 un nuovo Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endo-consigliari che prevede l’introduzione dell’analisi dei rischi e delle opportunità ESG. Trasparenza: Banca Generali ha rafforzato la politica di comunicazione verso l’esterno al fine di garantire una sempre maggiore trasparenza in merito all’approccio di sostenibilità adottato. Comunità: tra i progetti più rilevanti il #BG4SDGs, che riflette iniziative legate all’Agenda ONU 2030; è stato realizzato un ciclo di incontri dedicati a far luce sullo stato d’avanzamento dei singoli SDGs delineati dalle Nazioni Unite con relatori di grande autorevolezza.