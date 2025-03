Banca Generali: cresce l’utile e accelera sulle assunzioni under 35

Banca Generali: aumenta l’utile, potenzia le assunzioni under 35 e rafforza la formazione per il futuro

Banca Generali ha confermato i risultati finanziari positivi per il 2024, come emerso dalla Relazione Annuale Integrata (RAI) recentemente pubblicata. Tra le novità principali, spiccano la continua valorizzazione delle risorse umane, con un focus particolare sulle nuove generazioni, e l'accelerazione nella formazione e nello sviluppo delle competenze digitali. L'utile netto consolidato ha registrato una crescita del 32,3%, attestandosi a 431,2 milioni di euro, un nuovo massimo storico per la banca, consolidando così il suo posizionamento come terza private bank in Italia.

Come anticipato lo scorso 10 febbraio, l’utile netto ha visto un incremento significativo del 32,3% rispetto al 2023. La solida performance si riflette anche nel dividendo proposto agli azionisti, che sarà pari a 2,80 euro per azione, con un payout del 76% dell’utile consolidato. L’assemblea degli azionisti, prevista per il 17 aprile, dovrà approvare questa proposta, che segna il continuo impegno della banca a premiare i suoi investitori.

Un pilastro centrale nella strategia di Banca Generali è la valorizzazione delle proprie risorse umane, con particolare attenzione alla formazione continua e all’aggiornamento professionale. Il 2024 ha visto l’implementazione di numerosi programmi formativi, focalizzati su tematiche chiave come le novità normative, la cybersecurity, l’intelligenza artificiale (AI), e le competenze digitali. In particolare, la banca ha avviato un programma di training con Copilot Edge di Microsoft, mirato a potenziare le competenze digitali del proprio team. A livello complessivo, sono state erogate 70.749 ore di formazione, un incremento del 7% rispetto al 2023 e del 18% rispetto al 2022, con risultati che pongono Banca Generali tra le best practice del settore.

Anche la rete di consulenti finanziari ha beneficiato di un rafforzamento delle competenze, grazie a corsi di formazione manageriale e relazionale. Tra le iniziative di maggiore rilievo c'è l’innovativo progetto “My Academy”, una piattaforma di corsi formativi strategici, e il supporto alla Certificazione EFPA ESG Advisor, rivolta a un gruppo selezionato di consulenti specializzati nella sostenibilità. Inoltre, è stata rinnovata la piattaforma formativa “BG Lab”, che ha visto un miglioramento sia nei contenuti che nella user experience, rendendola ancora più interattiva ed efficace.

Uno degli aspetti distintivi della Relazione Annuale è l'accelerazione delle assunzioni under 35, un obiettivo strategico chiave del Piano 2022-2024. Nel corso dell’anno, infatti, il 60% delle nuove assunzioni è stato composto da persone giovani, in linea con il piano di Banca Generali di integrare nuove generazioni di talenti all’interno dell’organico. Questa mossa conferma l’impegno della banca nel promuovere un ambiente di lavoro dinamico, innovativo e capace di attrarre i migliori talenti, con un focus particolare sulle generazioni più giovani, pronte a contribuire all’evoluzione dell’azienda.

Banca Generali ha posto grande attenzione alla tutela del patrimonio e al valore del servizio offerto ai propri clienti. Questo aspetto, centrale nel posizionamento della banca come leader nel settore del private banking, ha prodotto risultati significativi nel 2024. Il patrimonio medio gestito per consulente è aumentato del 7,5%, raggiungendo i 43,7 milioni di euro, mentre la raccolta netta per consulente è cresciuta del 9,9%, arrivando a 2,8 milioni di euro. Questi risultati riflettono l'efficacia del modello di consulenza personalizzata della banca e la sua capacità di attrarre nuovi investimenti, consolidando il suo ruolo di partner di fiducia per la clientela private.

La Relazione Annuale Integrata di Banca Generali del 2024 evidenzia una serie di risultati positivi, frutto di una strategia focalizzata sulla valorizzazione delle persone, sull’innovazione, e sull’eccellenza del servizio. La crescita dell’utile netto, l’aumento della formazione, l’accelerazione delle assunzioni under 35 e il rafforzamento della posizione nel private banking sono tutti segnali chiari di una banca che continua a guardare al futuro con ottimismo e determinazione.