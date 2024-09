Banca Generali: l'AI al centro dell'incontro con gli studenti dell'Università Bicocca

Banca Generali e Lega Serie A insieme all'Università Bicocca: focus dell'evento su innovazione e intelligenza artificiale

Oggi, l’Università Milano-Bicocca ha ospitato l’evento “Ricette di Innovazione”, un’importante iniziativa in cui si è discusso dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione digitale come chiavi fondamentali per il futuro della formazione, dei servizi finanziari e dell’industria del calcio. L’incontro ha visto la partecipazione di relatori di spicco, tra cui Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università Milano-Bicocca, e Salvatore Torrisi, Pro-rettore alla valorizzazione della Ricerca dell’ateneo milanese. Di fronte a una platea di circa 100 studenti, i relatori hanno condiviso le loro prospettive su come la tecnologia possa trasformare diversi settori e migliorare le opportunità per i giovani.

Durante il suo intervento, Mossa ha sottolineato l'importanza di instaurare un dialogo tra le istituzioni finanziarie e le nuove generazioni. “Qualsiasi istituzione finanziaria che guardi al futuro deve parlare ai giovani per alimentare un cambio culturale dettato anche dai nuovi strumenti digitali e avere nuova linfa. Al centro rimane il professionista, nel nostro caso il banker, ma la tecnologia è un elemento che può essere di grande supporto”, ha affermato. Ha evidenziato che le nuove tecnologie non solo offrono opportunità, ma sono anche essenziali per affrontare le sfide future. “Vogliamo essere la prima realtà private per innovazione e sostenibilità: la transizione energetica e l’inclusione sono temi sostanziali. Gestire i rapporti intergenerazionali sarà la chiave di successo di qualsiasi azienda”, ha continuato, spiegando che la banca sta investendo in intelligenza artificiale a tutti i livelli, sfruttando il valore dei dati per diventare un’istituzione completamente orientata ai dati.

Luigi De Siervo ha condiviso la sua visione sull’innovazione nel calcio, sottolineando come la tecnologia stia trasformando il modo in cui si gioca e si gestisce il settore. “Nel calcio si confrontano generazioni diverse e culture diverse in un grande romanzo popolare”, ha spiegato. Ha menzionato l’introduzione del fuorigioco semi-automatico e la necessità di sistemi di produzione evoluti, simili a quelli adottati nella Premier League inglese. De Siervo ha inoltre evidenziato come l’AI stia diventando sempre più centrale nella raccolta di dati in tempo reale, fornendo un valore predittivo che può influenzare le strategie in campo. La Lega Serie A, ha aggiunto, sta cercando di avvicinarsi sempre più alle media company per sfruttare le nuove tecnologie nella produzione e distribuzione dei contenuti sportivi.

Giovanna Iannantuoni e Salvatore Torrisi hanno concluso l’incontro sottolineando le sfide e le opportunità presentate dalla digitalizzazione nel settore accademico e oltre. Hanno messo in guardia sulle variazioni degli impatti della digitalizzazione nei diversi Paesi, notando che l'impatto dei robot sull'occupazione può essere sia positivo che negativo. “Se si introducono più robot, di conseguenza, servono maggiori capacità di analisi dei dati e cresce anche la domanda di competenze”, hanno spiegato, evidenziando la necessità di investire in formazione per preparare i lavoratori a una nuova era tecnologica. Hanno infine rimarcato che i Paesi più avanzati tendono a registrare effetti netti positivi maggiori rispetto a quelli meno sviluppati, a condizione che ci siano investimenti complementari nelle competenze e nell'innovazione.