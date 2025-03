Banca Ifis: approvato il Progetto di Bilancio 2024, utile netto a 162 milioni di euro

Banca Ifis approva il Progetto di Bilancio 2024, utile netto a 162 milioni di euro: un risultato superiore del 12% rispetto agli obiettivi previsti

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato 2024, confermando i risultati preliminari già comunicati al mercato lo scorso 10 febbraio. I dati evidenziano un triennio di forte crescita, con performance superiori alle aspettative del Piano Industriale.

L’utile netto consolidato per il 2024 si attesta a 162 milioni di euro, portando il totale del triennio 2022-24 a 463 milioni di euro, un risultato superiore del 12% rispetto agli obiettivi previsti. Anche la politica di remunerazione degli azionisti si conferma solida, con un dividendo totale per l’esercizio 2024 pari a 111,5 milioni di euro, corrispondente a 2,12 euro per azione, che porta il totale dei dividendi distribuiti nel triennio a 295 milioni di euro, superando del 47% le previsioni strategiche.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 17 aprile 2025, la distribuzione di un saldo dividendo per il 2024 di 48,4 milioni di euro, pari a 0,92 euro per azione al lordo delle ritenute di legge. Il pagamento avverrà il 21 maggio 2025, con data stacco cedola il 19 maggio e record date il 20 maggio. In aggiunta, in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi del 2024, la Banca aveva già deliberato la distribuzione di un acconto dividendo pari a 63,1 milioni di euro, ovvero 1,20 euro per azione.

Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria del 17 aprile 2025. L’avviso di convocazione e la documentazione relativa saranno pubblicati nei termini previsti dalla normativa vigente. Maggiori dettagli sui risultati preliminari e sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione sono disponibili nella sezione Media del sito ufficiale di Banca Ifis