Banca Ifis: al via la campagna ADV per sostenere i giovani atleti del CONI

Banca Ifis e CONI lanciano una nuova campagna ADV: l'obiettivo è valorizzare i giovani atleti e l’impatto sociale dello sport

Banca Ifis presenta la sua nuova campagna pubblicitaria dedicata ai giovani atleti del CONI e al valore dello sport come forza propulsiva per l’economia e la società italiane. La campagna, svelata durante la cerimonia di presentazione delle Borse di Studio erogate dalla Banca ai giovani atleti medagliati, sottolinea l’impegno della banca verso il sostegno ai giovani e al sistema sportivo nazionale. Dal 2019, Banca Ifis ha stanziato complessivamente 640.000 euro per questo progetto.

La campagna, visibile per un mese sugli autobus di Roma e Milano e sugli schermi Always On Display (AOD) dei treni Frecciarossa, si basa su un concept creativo che celebra il parallelismo tra i gesti degli atleti e il valore collettivo generato dallo sport.

“I valori dello sport sono parte integrante del DNA di Banca Ifis. Per questo, siamo vicini al sistema sportivo italiano, sia con i nostri prodotti e servizi finanziari che con iniziative sociali, con un’attenzione particolare ai giovani. La nuova campagna, nata dalla partnership strategica pluriennale con il CONI, rappresenta una ulteriore tappa nel percorso di crescita del brand Banca Ifis. Un brand che, anche grazie a iniziative di valore come queste, si conferma vicino ai territori e alle persone, per le quali la Banca sviluppa progetti a elevato impatto sociale, come dimostrano i risultati del nostro modello di misurazione di impatto che abbiamo sviluppato proprio per dare alla dimensione sociale un valore tangibile e concreto in grado di orientare tutte le nostre iniziative”, dichiara Rosalba Benedetto, Direttore Comunicazione, Marketing, Public Affairs & Sostenibilità di Banca Ifis.

La campagna rientra in un più ampio percorso di branding avviato nel 2019 sotto la guida del Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio e di Rosalba Benedetto, portando Banca Ifis tra i Top 500 Banking Brands a livello mondiale e superando nel 2023 il valore di 200 milioni di euro del marchio, con una crescita del 63% dal rebranding.

Oltre al sostegno al mondo dello sport, Banca Ifis si distingue per iniziative legate alla sostenibilità sociale e culturale, come il progetto Kaleidos, lanciato nel 2022. Questo Social Impact Lab ha già portato alla realizzazione di 37 iniziative sociali in Italia, con un investimento triennale di 7 milioni di euro. La banca ha adottato un modello di Misurazione d’Impatto, sviluppato con il Politecnico di Milano, per valutare concretamente i benefici delle sue azioni.

In ambito culturale, Banca Ifis ha creato il brand Ifis art, dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Tra i progetti più significativi, spiccano il restauro di “Migrant Child” di Banksy e il Parco Internazionale di Scultura, che rappresenta un case history nel campo della responsabilità sociale e culturale aziendale. Con questa nuova campagna, Banca Ifis conferma il proprio impegno a favore dei giovani, dello sport e dello sviluppo di progetti a forte impatto sociale, consolidando il legame con il territorio e la comunità.