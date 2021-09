Banca Ifis, Daniela Bonzanini eletta presidente di Factors Chain International

Banca Ifis: Daniela Bonzanini, head of International del Gruppo, è il nuovo presidente della rete globale FCI

Daniela Bonzanini, Head of International e membro dei Board delle controllate estere del Gruppo Banca Ifis presenti in Polonia e in Romania, è stata eletta presidente di FCI, la rete globale che associa circa 400 società che operano nel factoring in oltre 90 Paesi. L’elezione è avvenuta nel corso della 53esima riunione annuale di FCI (Factors Chain International) ad Amsterdam che ha visto anche la consegna dei Business Award 2021. Banca Ifis, inoltre, è stata premiata “Best Service quality improvement since 2020 as Import Factor” per il miglioramento del servizio al cliente.

“Dobbiamo essere innovativi per far avanzare la nostra industria in questa nuova era di sviluppo sostenibile e garantire che l’intero sistema ne esca più forte di prima”, ha ricordato Bonzanini. “Il Covid ha colpito il nostro tessuto produttivo ma molte imprese sono riuscite ad affrontare la sfida con ottimi risultati a dimostrazione di quanto sia resiliente anche il settore del factoring”.

Daniela Bonzanini vanta oltre 30 anni di esperienza nel factoring internazionale. In Banca Ifis dal 2002, ne ha seguito fin dagli esordi l’attività e lo sviluppo internazionale nell’Est Europa, in particolare in Polonia e successivamente in Romania. Oggi Bonzanini è Responsabile dello sviluppo del business e del network internazionale della banca. Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Commercio Estero di Milano (AICE) fino al 2015, è stata Presidente del Comitato Educativo e Membro del Comitato Esecutivo di FCI. Dal 2019 ricopriva il ruolo di Vice Presidente di FCI. Bonzanini e il nuovo Comitato Esecutivo FCI saranno in carica fino al 2023.