Banca Ifis è main sponsor della mostra 'Banksy. Painting Walls' al Museo M9

Banca Ifis è sponsor ufficiale di 'Banksy. Painting Walls', la mostra dedicata al famoso street artist allestita al Museo M9 di Mestre

Banca Ifis rafforza il proprio impegno in favore dell’arte e del territorio affiancandosi ad una delle manifestazioni artistiche più attese a livello internazionale. Dal 23 febbraio al 2 giugno 2024, la Banca è main sponsor di “Banksy. Painting Walls”, la mostra dedicata al più famoso street artist del mondo che sarà allestita presso gli spazi del M9, Museo del Novecento di Mestre. Prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi e curata da Sabina de Gregori, la mostra “Banksy. Painting Walls” consente ai visitatori di addentrarsi nell’immaginario artistico del misterioso street artist britannico. L’esposizione si sviluppa intorno a tre muri originali dell’artista provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy tra il 2009 e il 2018 a Londra, nel Devon e in Galles.

Le tre opere raffigurano adolescenti simbolo delle nuove generazioni impegnate sui temi ambientali e sociali. Per Banca Ifis, la vicinanza all’opera di Banksy non è una novità. Lo scorso ottobre la Banca ha accolto l’appello del Ministero della Cultura proponendosi di finanziare il restauro di “The Migrant Child”, il murales dipinto da Banksy, a Venezia, che oggi è una delle sole due opere in Italia la cui paternità è stata rivendicata dallo stesso artista. Una volta completato, il restauro donerà nuova vita all’opera realizzata nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2019 su una parete nelle vicinanze di Campo San Pantalon, nel Sestiere Dorsoduro, che oggi si sta deteriorando a causa dell’umidità, dell’acqua alta e della salsedine.

L’impegno nella cultura è uno dei tratti distintivi di Banca Ifis e una delle principali aree di intervento di Kaleidos, il Social Impact Lab della Banca che sviluppa iniziative a elevato impatto sociale in tre aree: comunità inclusive, per sostenere la crescita collettiva e la valorizzazione della diversità; cultura e territorio, per investire nella cultura come driver di sviluppo sostenibile e di inclusione; benessere delle persone, per sensibilizzare verso i temi della salute e della ricerca scientifica.

Sempre nell’ambito della cultura e del territorio, rientra “Your Future You”, il progetto didattico di economia sociale della 21 Gallery che, attraverso la metodologia del life & executive coaching e della creatività artistica, offre ai ragazzi dei licei italiani l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso l’arte. La Banca sostiene attivamente la Biennale di Venezia in qualità di main sponsor del Padiglione Italia che, nella sua edizione 2023, ha raccolto i principali progetti di architettura del nostro Paese. In questo contesto, Banca Ifis ha scelto di affiancarsi anche all’edizione 2023 di “Roma Arte in Nuvola”, la principale manifestazione della Capitale tenuta negli spazi de “La Nuvola” di Massimiliano Fuksas dedicata all’arte moderna e contemporanea.

Il sostegno all’arte e alla cultura si arricchisce con “Economia della Bellezza”, la piattaforma che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di Bellezza che esprime il nostro Paese, non solo negli ambiti più tradizionali come quello naturalistico-paesaggistico, ma anche industriale e imprenditoriale, attraverso il lavoro delle Pmi che la Banca sostiene con i suoi prodotti e servizi. Quest’anno, inoltre, Banca Ifis è entrata nel capitale dell’Enciclopedia Treccani con Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente della Banca, nuovo consigliere della società che gestisce la più antica e autorevole enciclopedia italiana.

Grazie all’impegno su questi temi attraverso il Social Impact Lab Kaleidos, che prevede 7 milioni di euro di investimenti nel periodo 20222-2024 per un totale di 30 iniziative a elevato impatto sociale realizzate a oggi, la Banca ha ottenuto il Premio Areté 2023 per la Comunicazione Finanziaria Responsabile, riconoscimento conferito in occasione dell’undicesima edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale.