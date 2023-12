Banca Ifis, triplicato l’impatto sociale sui giovani atleti del CONI

Banca Ifis potenzia il supporto allo sport e ai giovani atleti: investiti 160 mila euro per le borse di studio CONI

Nel quadro del suo impegno costante nel promuovere l'eccellenza nello sport giovanile italiano, Banca Ifis ha annunciato per il terzo anno consecutivo un finanziamento di 160 mila euro destinato alle borse di studio per i medagliati juniores del 2023, in collaborazione con il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). L'importante iniziativa è stata ufficialmente presentata oggi, presso la Sala Giunta del CONI dal Presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, e dal Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio. Durante l'evento, Fürstenberg Fassio ha illustrato i risultati derivanti dall'applicazione del modello di "misurazione d'impatto sociale", sviluppato in partnership con il Politecnico di Milano, riguardo alle borse di studio destinate ai giovani atleti medagliati.

“Siamo felici di rinnovare, ancora una volta, il nostro sostegno al CONI e valorizzare così il movimento sportivo giovanile italiano. Lo sport come strumento di inclusione sociale e di crescita personale per i nostri giovani talenti è uno dei pilastri su cui si poggia l’azione di Kaleidos, il Social Impact Lab attraverso il quale Banca Ifis promuove la propria agenda sociale. Anche per questo motivo, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti applicando il nostro modello di misurazione dell’impatto sociale alle borse di studio erogate al CONI nel 2022. L’analisi condotta sottolinea l’impatto positivo che può produrre la collaborazione tra il settore pubblico e una banca privata come quella tra Banca Ifis e CONI. Siamo orgogliosi del messaggio che ci arriva dai giovani atleti che hanno beneficiato delle borse di studio, i quali hanno dichiarato come il nostro sostegno abbia avuto una forte incidenza sul proprio benessere personale, sulle performance sportive e, di conseguenza, anche sulle loro prospettive future”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

L'analisi dell'impatto sociale è basata su quattro elementi di valutazione: la valorizzazione del benessere personale e delle capacità degli atleti, la riduzione dei costi per la pubblica amministrazione, l'accesso alla formazione professionale grazie alle borse di studio e le opportunità lavorative per i giovani medagliati. Il feedback ottenuto dagli atleti beneficiari delle borse di studio nel 2022 è stato altamente positivo: il 62% ha migliorato l'equilibrio tra studio e allenamenti, il 68% ha registrato miglioramenti nelle performance sportive, il 51% ha ottenuto risultati scolastici migliori e il 68% si sente più sicuro riguardo al futuro lavorativo.

I risultati sportivi dei giovani atleti nel corso delle competizioni del 2023 parlano chiaro: 143 medaglie conquistate dai beneficiari delle borse di studio Banca Ifis, un incremento del 6% rispetto al 2022. Inoltre, la percentuale di medaglie d'oro è cresciuta dal 34% al 43%. L'impatto dei successi sportivi si è riflesso anche nella crescita del "personal branding", con un aumento medio del 103% dei follower sui social media. Banca Ifis, attraverso il suo Social Impact Lab, Kaleidos, continuerà a sostenere iniziative sociali nel settore sportivo con un piano d'investimenti di 6 milioni di euro nel triennio 2022-24. Tra queste iniziative vi è il supporto ai giovani atleti del CONI attraverso borse di studio, il sostegno al Torneo Ravano di Genova e la sponsorizzazione dell'U.C. Sampdoria.

La Banca si impegna anche nell'analisi del sistema sportivo italiano attraverso l'Osservatorio sullo Sport System, pubblicato per la prima volta nel marzo 2022. L'edizione 2023 si focalizza sui grandi eventi sportivi, evidenziando il loro impatto economico e sociale a livello nazionale e sovranazionale. Inoltre, Banca Ifis ha condotto il primo studio sulla valorizzazione economica del Giro d’Italia, sottolineando il suo impegno a comprendere e promuovere lo sviluppo sostenibile del panorama sportivo italiano.

L'intervista di affaritaliani.it a Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis

A margine dell'evento, Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, ai microfoni di affaritaliani.it ha dichiarato: "Avete visto oggi, insieme al presidente Malagò, abbiamo presentato per il terzo anno questa borsa di studio a favore dei giovani atleti del CONI che hanno vinto la medaglia. Quest'anno abbiamo misurato l'impatto sociale di queste iniziative con un moltiplicatore di 3 volte, quindi, 160 mila euro il valore della borsa di studio, 526 mila euro invece il valore sociale generato da questa iniziativa. Abbiamo visto che sono aumentate le medaglie d’oro a dimostrazione che sport e vita privata insieme generano un miglior risultato nella performance agonistica. Stiamo lavorando con il CONI per la prossima edizione per creare ulteriori progettualità da inserire in questa importante iniziativa che fa parte di Kaleidos, il nostro Social Impact Lab, con il quale abbiamo già stanziato ed erogato 6 milioni di euro per iniziative a favore dei giovani e dello sport in questo caso".

L'intervista di affaritaliani.it a Giovanni Malagò, Presidente del CONI

"Dipende tutto da quelle che sono le volontà della Banca di investire ulteriormente. Questo è un progetto collaudato che va sempre migliorandosi con numeri sempre più importanti. Sicuramente ci sono i presupposti per fare molte altre cose. La caratteristica fin troppo conosciuta all’interno del mondo dello sport è che ci sono, a seconda dei contesti e dei settori, delle definite modalità di intervento e, questo moltiplicatore va da tre a multipli superiori portando molte aziende private, multinazionali, aziende quotate in borsa ad investire nel mondo dello sport", ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente del CONI ai microfoni di affaritaliani.it.