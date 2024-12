Banca Mediolanum celebra i vent'anni dell'asilo nido aziendale

Banca Mediolanum festeggia il ventesimo anniversario dell'asilo nido aziendale: un punto di riferimento per il welfare dei dipendenti

Banca Mediolanum celebra con orgoglio il ventesimo anniversario del suo asilo nido aziendale, una struttura attiva dal 2003 che rappresenta un punto di riferimento per il welfare dedicato ai propri dipendenti e alle loro famiglie. In questi vent'anni, il nido ha accolto 930 bambini, affiancando le famiglie nel difficile equilibrio tra lavoro e genitorialità. Con oltre 2600 ore di cura fornite ogni anno e un totale di più di 50.000 ore complessive, il servizio ha realizzato 320 attività, laboratori ed eventi pensati per i piccoli e i loro genitori, offrendo un sostegno fondamentale nella vita quotidiana. "Grazie al nido, abbiamo potuto affrontare il lavoro con la tranquillità di sapere che i nostri figli erano accuditi con amore", è il messaggio che riecheggia nei racconti delle mamme e dei papà che hanno usufruito di questa risorsa.

Antonio Gusmini, Direttore HR di Banca Mediolanum, sottolinea l’importanza di questo traguardo: "Vent’anni di storia del nostro asilo nido aziendale rappresentano un traguardo straordinario, che testimonia il nostro impegno concreto a supporto delle famiglie e dell’equilibrio tra vita privata e professionale dei nostri collaboratori. Insieme ad altre iniziative di welfare aziendale, contribuisce a mantenere bassi i livelli di turnover e assenteismo, confermando l’efficacia di una politica che mette le persone al centro. Questo progetto non è solo un esempio di welfare efficace, ma anche un simbolo dei nostri valori: accoglienza, inclusione e cura delle persone. Ringrazio ogni educatrice, ogni famiglia e ogni bambino che hanno contribuito a rendere il nostro nido un luogo speciale. Guardiamo al futuro con l’entusiasmo e la volontà di rendere migliore la vita delle persone".

Il nido aziendale si ispira a un approccio educativo che incentiva la scoperta, la creatività e la costruzione di relazioni significative. Un ex-alunno lo descrive così: "Nel nido della nostra infanzia, abbiamo piantato i semi di un'amicizia che continua a fiorire, superando il tempo e lo spazio, arricchendo le nostre vite di ricordi e sorrisi". Questo testimonia non solo l’impatto educativo, ma anche il valore umano che questa iniziativa ha portato nella vita di molte persone.

Per celebrare l’importante anniversario, Banca Mediolanum ha organizzato una serie di eventi dedicati alle famiglie. Laboratori creativi, attività per i bambini e momenti di condivisione tra generazioni sono stati pensati per festeggiare i legami nati e cresciuti in questi due decenni, confermando ancora una volta il ruolo centrale del nido aziendale nel tessuto umano e professionale della banca.